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吳敦義走訪桃園 議長邱奕勝率民代站台力挺

2017-03-20  22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕前副總統、國民黨主席參選人吳敦義今晚出席桃園市退伍軍人協會新任理監事就職佈達典禮，現場懇託520的國民黨主席投票，希望大家鼎力支持；桃園市退伍軍人協會新任理事長崔萬靈肯定吳敦義各方面表現外，桃園市議會議長邱奕勝公開力挺，與近20名國民黨籍立委、前立委和議員站台高喊「吳敦義凍蒜」，場面熱絡。

邱奕勝今年2月舉辦春酒，面對黨內多人角逐黨主席，僅邀請吳敦義到場，挺吳意味濃厚，今晚他在桃園市退伍軍人協會的餐會再次公開表態自己支持吳敦義，並與立委吳志揚、呂玉玲、前立委楊麗環、廖正井和10多名議員等人同台，為吳敦義豎起大姆指比讚，甚至高喊「凍蒜」。

會中，吳敦義感謝大家支持，強調要讓國民黨做個像樣的在野黨，一心一德同心協力爭取全民向心力並且贏得再一次執政的機會，也暗指蔡政府推動年金改革太苛薄，失去信用，他認為軍公教警、消、勞工、農民勞苦一輩子、貢獻社會，政府應該要能保障他們退休後的基本生活無虞，只要拚經濟成功，當經濟成長率在水準之上，對年金的挹注也不會有困難。

據國民黨內部估算，桃園市約有5萬名國民黨員，可說是黨主席選舉的大票倉，也是黨主席參選人兵家必爭之地，今年初以來已表態的黨主席參選人均密集走訪桃園尋求支持。

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  • 吳敦義走訪桃園，議長邱奕勝率民代站台力挺。（記者李容萍攝）

    吳敦義走訪桃園，議長邱奕勝率民代站台力挺。（記者李容萍攝）

  • 吳敦義走訪桃園，議長邱奕勝率民代站台力挺。（記者李容萍攝）

    吳敦義走訪桃園，議長邱奕勝率民代站台力挺。（記者李容萍攝）

  • 吳敦義走訪桃園，獲議長邱奕勝（右）力挺。（記者李容萍攝）

    吳敦義走訪桃園，獲議長邱奕勝（右）力挺。（記者李容萍攝）

  • 桃園市退伍軍人協會理事長崔萬靈肯定吳敦義各方面表現。（記者李容萍攝）

    桃園市退伍軍人協會理事長崔萬靈肯定吳敦義各方面表現。（記者李容萍攝）

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