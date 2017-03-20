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宋仲基「差他一點」？ 馮世寬：是為了配合立委

2017-03-20  15:53

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委莊瑞雄今日質詢國防部長馮世寬時，向對方提問《太陽的後裔》男主角宋仲基「有沒有比你年輕時候帥？」馮世寬則說「我看還是差一點。」這一問一答瞬間引起外界關注，馮世寬解釋其實他之所以會這樣說，是為了要配合立委。

莊瑞雄當時聽完馮世寬的回答後，也忍不住搖頭苦笑，直說「我就喜歡你這種部長，全中華民國的政務官，你這個馮世寬受到國人喜愛，有一些爭議性的言論屹立不搖，不是沒有道理的。」

莊瑞雄接著又建議馮世寬，國防部的形象連續劇「乾脆你弄年輕一點自己去演。」但馮世寬回應「這樣國家會痛失英才。」讓莊瑞雄一時間無言以對。據《壹新聞》報導，馮世寬後來表示，他當時的說法是在配合立委的質詢。

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  • 國防部長馮世寬今日備詢時，被問到，韓劇《太陽的後裔》男主角宋仲基是否比自己年輕時還帥，他表示「我看還是差一點。」（記者王藝菘攝）

    國防部長馮世寬今日備詢時，被問到，韓劇《太陽的後裔》男主角宋仲基是否比自己年輕時還帥，他表示「我看還是差一點。」（記者王藝菘攝）

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