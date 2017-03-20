兩岸協議監督條例 政院︰不會有政院版

2017-03-20 16:15

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院委員會本週將排審「兩岸協議監督條例」各個版本草案，對於行政院會不會提出對應的官方版本，行政院發言人徐國勇今天下午表示，兩岸協議監督條例，是由國會對兩岸協議進行監督，因此不會有政院版本。

他表示，目前民進黨立院黨團已經提出黨版的草案，今天的行政立法政策協調會報中，立委們都一致表明會支持黨版草案。

行政立法政策協調會報今也討論前瞻基礎建設特別條例草案，徐國勇說，政院檢視過去的幾項特別條例，體例上大致相同，立法委員們也表示支持，至於特別條例草案及具體的金額及項目，會在本週四的行政院會後進行說明。