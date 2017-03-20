| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

兩岸協議監督條例 政院︰不會有政院版

2017-03-20  16:15

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院委員會本週將排審「兩岸協議監督條例」各個版本草案，對於行政院會不會提出對應的官方版本，行政院發言人徐國勇今天下午表示，兩岸協議監督條例，是由國會對兩岸協議進行監督，因此不會有政院版本。

他表示，目前民進黨立院黨團已經提出黨版的草案，今天的行政立法政策協調會報中，立委們都一致表明會支持黨版草案。

行政立法政策協調會報今也討論前瞻基礎建設特別條例草案，徐國勇說，政院檢視過去的幾項特別條例，體例上大致相同，立法委員們也表示支持，至於特別條例草案及具體的金額及項目，會在本週四的行政院會後進行說明。

廣告
  • 行政院發言人徐國勇（見圖）今天下午表示，兩岸協議監督條例，是由國會對兩岸協議進行監督，因此不會有政院版本。（資料照，記者方賓照攝）

    行政院發言人徐國勇（見圖）今天下午表示，兩岸協議監督條例，是由國會對兩岸協議進行監督，因此不會有政院版本。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩岸協議監督條例 徐國勇 行政院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：兩岸協議監督條例 政院︰不會有政院版


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.