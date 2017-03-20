BRT被監院糾正 網友起底監委背景「比BRT更該廢」
監察院針對BRT糾正台中市政府，同時批評前任及新任市府政策，卻被鄉民質疑監察委員的專業度。（資料照，記者張菁雅攝）
〔即時新聞／綜合報導〕監察院針對BRT糾正台中市政府，同時批評前任及新任市府政策，不過，有鄉民質疑，該糾正案的2名監委章仁香、尹祚芊的專長分別為農學和護理，「這是專業？」還拿出資料反駁監委說法，控訴「比BRT更該廢的2位監委」該下台。
鄉民在PTT八卦版上發出「比BRT更該廢的監委」一文，點名調查「台中市快捷巴士（BRT）藍線之建置、營運及廢止，迄未擬妥因應對策，致車輛及財產設備閒置，且部分工程尚未完成驗收，疑有浪費公帑之嫌，及交通部對於核定補助款運用情形，後續處理是否妥適等情乙案」的2名監委章仁香、尹祚芊。
鄉民整理出2名監委的背景，章仁香曾認國民黨副主席，專長為農學，文化大學實業計劃研究所農學組碩士，中興大學植物學系學士畢業；尹祚芊被馬英九提名，曾被北市長柯文哲點名國民黨北市長敗選頭號戰犯，而她的專長是護理，美國密西根大學護理哲學博士，台北榮民總醫院護理部主任。鄉民質疑，「搞農業與護理的人，你跟我說他們辦理出來的案子究竟是『專業』還是『偏見』」？
針對監察院調查，鄉民也分別拿出資料打臉。如監委表示，「逕將多年規劃之BRT系統全盤廢止，有違健全整體中臺灣公共運輸系統及培養，大臺中地區大眾運輸運量之目標」，鄉民反駁，「爛東西規劃多年就不能廢止？錢坑找監委算？BRT後續營運還需花300億」、「廢BRT後，中港路行駛時間縮短8至15分鐘，事故降低17％」；至於「車輛長期閒置、機電設施停擺及機廠功能失效等缺失，且驗收作業屢生爭端與延宕」，鄉民痛批，「雙節公車目前還在中港路上跑，監委不需要觀落陰，也不需要親自到場，你他x的只要上youtube搜尋就有了，連鍵盤嘴砲都懶嗎」。
對於監察院糾正台中市政府BRT案，台中市交通局長王義川今天指出，前市府錯誤政策浪費鉅額公帑、招致民怨，新市府改革「假BRT」後，不僅阻止後續300億元的浪費與癱瘓市區交通，並促成交通部核定興建捷運藍線系統，各項數據也證實BRT轉型為優化公車專用道的成功。
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