李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
2017-03-20 00:30
〔記者鄭景議／台北報導〕客委會主委李永得，昨日下午在台北轉運站一樓大廳的便利超商前，遭到4名保安警察大隊第五中隊員警攔查；李永得事後在臉書上痛斥：「只不過去超商買東西，居然被警察叫住要查證件，台北已經成為警察國家？」對此保大員警表示，依警察職權行使法規定，他們本來就有權力對看似可疑民眾攔查。
據了解，李永得當時是前往便利商店買運動飲料，警方上前攔查時，李永得表示自己家住附近，沒有帶身分證，員警則要求李永得出示身份證字號，李永得則說：「我又沒有做錯什麼，憑甚麼要我出示身分證字號？」
此時一旁一個自稱退休公務員的民眾見狀也上前幫李打抱不平，該民眾向警方大聲表示，警察應該要見到民眾有犯罪嫌疑，才可執法，路上看到民眾通通攔下來，每個都要求出示證件，是違憲的行為，行政命令不能超越憲法。
當時攔查的員警則向該民眾表示，員警不可能巡邏時呆呆站在那邊，本來就該遇到可疑就上前執法，「小偷不會在臉上寫自己是小偷」，如果無法用行動可疑來判定，就沒有盤查的基準，「我們也沒有態度差，這只是在公共場所作合理盤查」。
不過該民眾表示，這不叫合理盤查，也不是態度問題，不是警察不用盤查，警察在附近走動巡邏已經夠了，不該亂向民眾查身分，最後民眾與警方沒有爭出個結果，警方便讓民眾離去。
李永得遭盤查影片（警方提供）：
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 紅鞋案纏身7年 利菁送醫身心崩潰
- 拚經濟 4千億軌道工程扮火車頭
- （台南）冷清 漁會改選投票率5.92％
- 裘莉激凸會大主教 挨轟丟臉
- 妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
- 豪宅重稅衝擊 有錢人變租屋客
- 自殺大數據出爐！英國男女自殺率最高職業分別是...
- LG拒修手機 消保官：不排除發警訊
- 高中排球聯賽》豐商今戰福誠 問鼎4連霸
- 變形工時 總統：企業可彈性排班
- 兩種喝起來真的一樣？專家：百事與可口可樂差在...
- 區漁會改選 恆春在野派險勝1席
- 張志豪月薪破35萬 輝全拚多10萬
- 童軍給他新生命 老爹也把餘生奉獻給原鄉
- 中職》界外飛球漏接後 許基宏把握機會開轟
- 失婚艾莉絲爆前夫拒行房 法國求助小禎禱告
- 【愛地球】撿天燈
- 方馨連兩天爆乳挺葉啟田 蘇晏霈樓心潼上台搶唱
- 不只調情！以綸還想跟子閎拍男男劇
- 高雄市長黨內初選廝殺 陳菊嫌煩
- 海釣船擦撞光六快艇 16釣客平安
- 戴資穎妝水水 替母校國際招生
- 蘭嶼花椒根修補 50年拼板舟再現風華
- 體育署傾向中職組訓 劉保佑：非奪權
- 陽岱鋼二軍上場 目標明回一軍
- 美金手套掉漆 送波進4強
- 宜縣首設「植物營行」 助花草回春
- 蔡依林噴無名火 封口拒聊錦榮
- 秦漢姊砸1.69億 入住輕井澤豪宅
- 避免干擾調查 學界要求即起請假
- 真實版愛麗絲夢遊仙境 他追兔子結果受困樹洞...
- 市府花卉展 南投牡丹來爭艷
- 日巡賽T-Point女子高球賽》盧曉晴 劉依貞 並列18
- 強國馬拉松指示牌「神助攻」？ 左右轉翻譯顛倒了
- 鐵工局︰離峰添運能 宜花東火車也增班
- 救台盟聚凱道 籲擱同婚拚經濟
- 國中女教師險失身 色狼判刑1年6月
- 鰲峰山火燒山頻傳 月平均3.6次
- 堆滿垃圾 崎頂海灘殺風景
- 韋禮安做作發聲 強碰沈玉琳尬嗓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分