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妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
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李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光

2017-03-20  00:30

〔記者鄭景議／台北報導〕客委會主委李永得，昨日下午在台北轉運站一樓大廳的便利超商前，遭到4名保安警察大隊第五中隊員警攔查；李永得事後在臉書上痛斥：「只不過去超商買東西，居然被警察叫住要查證件，台北已經成為警察國家？」對此保大員警表示，依警察職權行使法規定，他們本來就有權力對看似可疑民眾攔查。

據了解，李永得當時是前往便利商店買運動飲料，警方上前攔查時，李永得表示自己家住附近，沒有帶身分證，員警則要求李永得出示身份證字號，李永得則說：「我又沒有做錯什麼，憑甚麼要我出示身分證字號？」

此時一旁一個自稱退休公務員的民眾見狀也上前幫李打抱不平，該民眾向警方大聲表示，警察應該要見到民眾有犯罪嫌疑，才可執法，路上看到民眾通通攔下來，每個都要求出示證件，是違憲的行為，行政命令不能超越憲法。

當時攔查的員警則向該民眾表示，員警不可能巡邏時呆呆站在那邊，本來就該遇到可疑就上前執法，「小偷不會在臉上寫自己是小偷」，如果無法用行動可疑來判定，就沒有盤查的基準，「我們也沒有態度差，這只是在公共場所作合理盤查」。

不過該民眾表示，這不叫合理盤查，也不是態度問題，不是警察不用盤查，警察在附近走動巡邏已經夠了，不該亂向民眾查身分，最後民眾與警方沒有爭出個結果，警方便讓民眾離去。

李永得遭盤查影片（警方提供）：

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  • 民眾與警方就能否盤查有所爭執。（記者鄭景議翻攝）

    民眾與警方就能否盤查有所爭執。（記者鄭景議翻攝）

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