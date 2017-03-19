無故被盤查 李永得：台北戒嚴了？
〔記者吳柏緯、鄭景議／台北報導〕台灣變成警察國家？客委會主委李永得今天下午外出買飲料時，被警察要求出示身分證卻未說明原由，由於不願配合於法無據的盤查，因此一度與警方僵持，直到看不下去的民眾仗義執言，才得以脫身。保大第五中隊隊長陳豐盛則表示，依警察職權行使法第6條第1項及第6項規定，他們本來就有權力對看似可疑民眾攔查。
民眾仗義執言 怒斥警方違反人權
李永得表示，今天下午時穿著輕便運動服到京站時尚廣場的便利商店買舒跑，當時現場有多名身穿制服的警察在執行盤查任務，其中一人看見他後，便上前要求出示身分證供盤查。
李永得說，警方以「在公共場所我們就有權盤查」為由，要求他出示身分證。李永得向警方表示，自己只是到住家附近購物，身上沒有帶身分證，沒想到警方進一步要求他報上身分證字號。李永得要求對方告知盤查的理由與相關法令否則不會配合，雙方因此僵持不下，直到圍觀的群眾看不下去，跳出來仗義執言，李永得才得以脫身。
李永得表示，該名民眾要他趕快離開現場，並告訴他「你沒有錯，錯的是這些警察」。據李永得轉述，該名民眾不但以國外的案例訓誡那幾名警察，甚至怒斥警方違反人權。由於警方並未攔阻，因此購物完後，李永得就離開現場。
警方：依法行使職權
五中隊隊長陳豐盛說，警察職權行使法中，只要警察合理懷疑民眾有犯罪嫌疑，就有賦予警察盤查民眾的權力，並且若民眾拒絕，其實可以將他帶回隊裡，進行3個小時的身分盤查，而他們此次不但沒有將他們強制帶回，也沒有強制要求他們出示身分證件。
陳豐盛表示，當時李永得與友人從便利商店出來，巡邏員警發現兩人行動倉促，並且不斷斜眼瞄警方，李永得身穿拖鞋，其友人手提紙袋，於是心覺可疑，便上前要求出示證件，但李永得的友人拒絕出示證件，還與員警小有爭吵，而當時巡邏的員警也未多作爭執，只簡單表示他們的只是依法行使職權。
李永得：非常不可思議
李永得受訪時表示仍感到非常不可思議，在現今的台灣已是民主社會，居然還有警察可以不問理由、隨機盤查人民的事情發生。他認為，今天並非只有他一個人被警察要求出示身分證，但多數人可能怕麻煩或不熟悉法令而乖乖配合。
李永得強調，並不是蓄意要刁難警察，然而警察在執法的時候也必須與法有據，否則與戒嚴時代或警察國家有何不同？
這件事也喚起了李永得的回憶，他表示上一次在路上被警察盤查時已是大學的時候，因為頭髮留得太長而被關切。
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