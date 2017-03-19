| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

提升國軍形象！ 國防部將製作台版《太陽的後裔》

2017-03-19  18:09

〔即時新聞／綜合報導〕由「雙宋」宋仲基、宋慧喬主演的韓劇《太陽的後裔》好評不斷，收視率更居高不下，宋仲基在劇中飾演韓國軍人，更因此連帶提升了韓國國軍形象。媒體報導，國防部發言人陳中吉今證實，國防部正在製作此形象連續劇，目的就是為了提升國軍尊嚴和士氣，重塑國軍保國衛民優質形象。

《蘋果日報》報導，政戰局官員表示，男女主角人選，會要求形象清新、沒有負面新聞的為主，劇情時是由得標的公司提出企劃，再和國防部討論，目前此案已經招標。

國民黨立委馬文君則表示，國防部今年要花1280萬元來製播此連續劇，預計16集，但她指出，國防部曾在建國百年時花了3000多萬元拍攝20集的偶像劇「勇士們」，可是平均收視率慘澹，僅0.43，現在國防部還要花千萬製播，有浪費之嫌，認為國防部想學《太陽的後裔》，前景堪慮。

廣告
  • 由「雙宋」宋仲基、宋慧喬主演的韓劇《太陽的後裔》超夯，台灣國防部要仿《太陽的後裔》製作連續劇。（圖擷取自網路）

    由「雙宋」宋仲基、宋慧喬主演的韓劇《太陽的後裔》超夯，台灣國防部要仿《太陽的後裔》製作連續劇。（圖擷取自網路）

  • 國防部發言人陳中吉。（資料照，記者王藝菘攝）

    國防部發言人陳中吉。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國軍 國軍形象 國防部 太陽的後裔 形象
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：提升國軍形象！ 國防部將製作台版《太陽的後裔》


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.