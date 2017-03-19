提升國軍形象！ 國防部將製作台版《太陽的後裔》
2017-03-19 18:09
〔即時新聞／綜合報導〕由「雙宋」宋仲基、宋慧喬主演的韓劇《太陽的後裔》好評不斷，收視率更居高不下，宋仲基在劇中飾演韓國軍人，更因此連帶提升了韓國國軍形象。媒體報導，國防部發言人陳中吉今證實，國防部正在製作此形象連續劇，目的就是為了提升國軍尊嚴和士氣，重塑國軍保國衛民優質形象。
《蘋果日報》報導，政戰局官員表示，男女主角人選，會要求形象清新、沒有負面新聞的為主，劇情時是由得標的公司提出企劃，再和國防部討論，目前此案已經招標。
國民黨立委馬文君則表示，國防部今年要花1280萬元來製播此連續劇，預計16集，但她指出，國防部曾在建國百年時花了3000多萬元拍攝20集的偶像劇「勇士們」，可是平均收視率慘澹，僅0.43，現在國防部還要花千萬製播，有浪費之嫌，認為國防部想學《太陽的後裔》，前景堪慮。
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