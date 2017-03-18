兩岸協議監督條例 魏揚批民進黨態度不明

當年太陽花學運的要角之一魏揚，痛批民進黨至今對兩岸協議監督條例態度不明。（記者簡榮豐攝）

2017-03-18 21:22

〔記者鄭鴻達／台北報導〕太陽花學運滿三週年，當年學運要角之一的魏揚於三週年活動晚會表示，儘管國民黨似乎已躺在地上，但民進黨執政至今，對於如何處理兩岸協議監督條例的態度仍不明，若不盡速制定，難保民進黨不會再次因財團壓力，通過類似服貿的兩岸協議。

魏揚表示，如今國民黨許多行為看似好笑、似乎已沒影響力，而民進黨執政似乎要推啥改革也十拿九穩，但民進黨執政近一年，其版本的兩岸協議監督條例，仍有許多問題，若繼續沿用台灣與「大陸」地區區分的架構，難保未來兩岸涉及政治談判，會能有效箝制。

魏揚表示，民進黨至今對兩岸協議監督條例處理狀態仍無共識，對於如何處理服貿協議，也未有明確答案，且民進黨版本將公投法的條文拿掉，也無溯及既往機制，若未來跟對岸談判涉及主權問題，該如何箝制，未來要如何處理服貿、貨貿協議。

魏揚感嘆，民進黨執政後仍以發展主義掛帥，最後還是財團邏輯，民進黨一上台就砍七天國假，還在蝶戀花事件後，開放汽車運輸業納入八週彈性工時，在財團壓力下，難保民進黨未來在兩岸談判時，會再度通過服貿或是貨貿。

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