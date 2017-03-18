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李敏勇：太陽花學運是這一波政治演變中的基礎

台灣知名詩人李敏勇，特別選定318學運3週年的日子，舉行「邁向重建時代」新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

2017-03-18  19:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕詩人李敏勇選在三一八學運三週年當天舉辦新書《邁向重建時代：一個詩人的台灣守望》分享會，這本書集結了他在太陽花學運之後，投書於媒體的文章。前國策顧問彭明敏也出席這場活動，彭明敏表示，李敏勇從詩人看社會的各種事情，角度也不一樣。李敏勇則認為，民進黨要把握這段時間，太陽花學運世代提供了動力，讓大家去追求台灣成為新的國家。

李敏勇今天舉辦《邁向重建時代：一個詩人的台灣守望》新書分享會，包括前國策顧問彭明敏、詩人向陽、新台灣和平基金會董事王美琇、中研院的副研究員陳儀深等都到場祝賀。

李敏勇認為，三一八太陽花學運，是這一波政治演變中的基礎，就像是一道光，新世代的這場運動，讓民進黨在選舉獲得了優勢。

李敏勇強調，民進黨應該把握二〇一五、二〇一六這個時間點，台灣政治產生的變化，特別是年輕的世代，在太陽花學運的世代提供動力，去追求讓台灣成為新的國家。

詩人向陽致詞時說，李敏勇在戒嚴時代寫很多詩，其中一首叫做「暗房」，洗相片的暗房有個特性，就是只要有光進去，暗房就毀了，李敏勇用這個比喻在那個最黑暗的世界，只要有一點點光、有人點火，那個社會就會改變，這是有思想的詩人才寫得出來的。台灣詩人裡面，寫評論的人不多，李敏勇從文化的角度出發，關懷台灣社會和國家的脈動與走向。

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