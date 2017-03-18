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吳敦義誓師聲勢浩大 詹啟賢輕描淡寫：很好呀！

2017-03-18  15:06

〔記者施曉光／台北報導〕針對競爭對手吳敦義陣營上午舉行大陣仗的誓師大會，國民黨主席詹啟賢下午受訪時，輕描淡寫回應「很好呀﹗都是黨內地方一些好朋友，這表示大家對黨內每位候選人都很照顧」，至於前總統馬英九受邀致詞時，說出吳敦義可以救黨等語，詹啟賢說，他沒有聽到，「那是他（馬）的判斷，他們過去合作一陣子，大家可以判斷。」

對於昨日有民調顯示，有4成5的黨代表挺吳敦義，詹啟賢也不以為意的說，他不曉得這份民調，「這次黨代表好像要選新的﹗我想無所謂吧﹗」並強調黨員最後投票的結果，才是真正的結果。

詹啟賢還反問媒體知不知道最近的荷蘭選舉結果？由於原本採取民粹手法，被全球類比為美國總統川普的候選人，選前民調贏對手20％，最後落選，他要媒體了解，這個例子告訴大家，「結果不一定如民調」，「去看看荷蘭那一個！」

至於媒體詢問為何自己沒有黨內大老幫忙站台？詹啟賢重申，這次選舉要由黨員憑自覺投票決定，「那個結果才是最後的結果」。

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  • 參選國民黨主席的詹啟賢出席各地青工會會長「讓國民黨不一樣」改革座談。（記者施曉光攝）

    參選國民黨主席的詹啟賢出席各地青工會會長「讓國民黨不一樣」改革座談。（記者施曉光攝）

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