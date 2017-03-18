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涉關說中油人事 林岱樺：我值得被追殺嗎？

2017-03-18  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林岱樺近日風波不斷，「放生說」才暫時落幕，隔沒幾天再被爆關說中油人事。對此，林岱樺繼16日晚間親上火線，發表聲明後，今又於臉書叫屈，撰文直指「我，值得媒體追殺嗎？」

日前有中油內部員工爆料，林岱樺行文中油，推薦特定人士，最後順利錄取，挨批根本是關說，林澄清是「選民服務」，並暗指這件事與高雄市長初選內鬥有關。

林岱樺於文中提到，中油人事案當事人，是月薪2萬6000元的基層，「我真得（的）不明白媒體所謂『涉及探勘龐大利益』的指涉何來？」她自嘲，當了15年立委，從未受到媒體如此青睞，質疑「如果，沒有初選的競爭，我，還值得媒體追殺嗎？」

林岱樺強調，自己問心無愧，所作所為都有資料為證，「公文，有書面；協調會，有紀錄」，不需要扒糞，僅希望相關人士，包括個人與企業，「不要因為我的被追殺而遭受牽連、捲入政治紛爭。」網友見狀也紛紛在底下留言表示支持，捨不得她被人出「奧步」誣陷；部分網友則質疑，「不要一句選民服務就唬弄帶過，到底有沒有關說」，要她踹共。

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  • 林岱樺今於臉書撰文，說明中油人事關說案的緣由。（圖擷取自林岱樺臉書粉專）

    林岱樺今於臉書撰文，說明中油人事關說案的緣由。（圖擷取自林岱樺臉書粉專）

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