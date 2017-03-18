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傳柯P自薦當協調人 綠高層嫌他大嘴巴沒回應

2017-03-18  00:24

〔即時新聞／綜合報導〕傳聞台北市長柯文哲有意協助第三勢力協調2018年議員選舉，資深媒體人周玉蔻爆料，柯文哲確實曾跟民進黨高層表達，希望做民進黨與時代力量的協調人，但民進黨認為柯文哲經常把雙方私下談話傳出去，因此沒有回應。

周玉蔻在17日《政經看民視》節目中表示，據她了解，時代力量立委黃國昌、徐永明、林昶佐三人1月時曾拜會柯文哲，而她上禮拜跟民進黨某高層見面，向他求證相關傳聞，對方告訴他，柯文哲和時代力量三人見面後，確實有來找民進黨，表達「我可以做你們的協調人」，但這位高層表示，他們一句話都沒有回。

周玉蔻說，因為兩年來民進黨的高層跟柯文哲相處的經驗顯示，跟柯有任何私下談話溝通，都會被他一廂情願的講出去，所以他們現在對於柯文哲關於政治性的任何建議，都用眼睛看著他，然後不說一句話。周形容，民進黨和柯現在的關係是「戒慎恐懼」。

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  • 傳聞台北市長柯文哲有意協助第三勢力協調2018年議員選舉。（資料照，記者方賓照攝）

    傳聞台北市長柯文哲有意協助第三勢力協調2018年議員選舉。（資料照，記者方賓照攝）

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