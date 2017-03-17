| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》多明尼加暫領先 委國重砲傷退大利空 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 政治

藍找到385億黃金債券 綠委諷：兌領得到才有鬼！

2017-03-17  13:12

〔即時新聞／綜合報導〕面對不當黨產遭追討，國民黨今召開記者會表示，經自查舊有黨產發現，目前手中仍持有尚未兌償的中華民國政府美金債權，市值約385億元。對此，民進黨立委林俊憲嘲諷，「兌領得到才有鬼」、「難怪國民黨一天到晚喊著要統一」。

林俊憲今於臉書粉專撰文指出，國民黨自查舊有黨產時，發現1批民國36年中央政府發行的第2期美金公債，估計現值約385億元，並喜孜孜召開記者會，自誇對國家貢獻良多，他質疑，「這是把債券當贖罪券的概念嗎？」

林俊憲表示，根據兩岸人民關係條例第六十三條規定，「國家統一前」，有兩項債務不予處理，第一，「民國三十八年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券，及民國三十八年黃金短期公債」；第二，「國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務」，他忍不住吐槽，「兌領得到才有鬼」。

林俊憲也說，他一直很好奇，「國民黨明知民心所向，為何執著於『統一』」，如今答案揭曉，「這批很有價值的美金公債，得要國家統一之後才能領，難怪國民黨一天到晚喊著要統一」，說穿了，「還是為了錢嘛」。

廣告
  • 國民黨今召開記者會表示，經自查黨產後，發現手中有批未兌黃金債券，現值約385億元。對此，民進黨立委林俊憲今表示，「難怪國民黨一天到晚喊著要統一」。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨今召開記者會表示，經自查黨產後，發現手中有批未兌黃金債券，現值約385億元。對此，民進黨立委林俊憲今表示，「難怪國民黨一天到晚喊著要統一」。（記者叢昌瑾攝）

  • 林俊憲於臉書粉專撰文，表達他對國民黨手之持有未兌黃金債券385億元的看法。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    林俊憲於臉書粉專撰文，表達他對國民黨手之持有未兌黃金債券385億元的看法。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 債券 國民黨 林俊憲 民進黨 黨產會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：藍找到385億黃金債券 綠委諷：兌領得到才有鬼！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.