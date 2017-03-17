藍找到385億黃金債券 綠委諷：兌領得到才有鬼！

2017-03-17 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕面對不當黨產遭追討，國民黨今召開記者會表示，經自查舊有黨產發現，目前手中仍持有尚未兌償的中華民國政府美金債權，市值約385億元。對此，民進黨立委林俊憲嘲諷，「兌領得到才有鬼」、「難怪國民黨一天到晚喊著要統一」。

林俊憲今於臉書粉專撰文指出，國民黨自查舊有黨產時，發現1批民國36年中央政府發行的第2期美金公債，估計現值約385億元，並喜孜孜召開記者會，自誇對國家貢獻良多，他質疑，「這是把債券當贖罪券的概念嗎？」

林俊憲表示，根據兩岸人民關係條例第六十三條規定，「國家統一前」，有兩項債務不予處理，第一，「民國三十八年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券，及民國三十八年黃金短期公債」；第二，「國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務」，他忍不住吐槽，「兌領得到才有鬼」。

林俊憲也說，他一直很好奇，「國民黨明知民心所向，為何執著於『統一』」，如今答案揭曉，「這批很有價值的美金公債，得要國家統一之後才能領，難怪國民黨一天到晚喊著要統一」，說穿了，「還是為了錢嘛」。