藍找到385億黃金債券 綠委諷：兌領得到才有鬼！
2017-03-17 13:12
〔即時新聞／綜合報導〕面對不當黨產遭追討，國民黨今召開記者會表示，經自查舊有黨產發現，目前手中仍持有尚未兌償的中華民國政府美金債權，市值約385億元。對此，民進黨立委林俊憲嘲諷，「兌領得到才有鬼」、「難怪國民黨一天到晚喊著要統一」。
林俊憲今於臉書粉專撰文指出，國民黨自查舊有黨產時，發現1批民國36年中央政府發行的第2期美金公債，估計現值約385億元，並喜孜孜召開記者會，自誇對國家貢獻良多，他質疑，「這是把債券當贖罪券的概念嗎？」
林俊憲表示，根據兩岸人民關係條例第六十三條規定，「國家統一前」，有兩項債務不予處理，第一，「民國三十八年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券，及民國三十八年黃金短期公債」；第二，「國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務」，他忍不住吐槽，「兌領得到才有鬼」。
林俊憲也說，他一直很好奇，「國民黨明知民心所向，為何執著於『統一』」，如今答案揭曉，「這批很有價值的美金公債，得要國家統一之後才能領，難怪國民黨一天到晚喊著要統一」，說穿了，「還是為了錢嘛」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 大和解！洪仲丘父母替6被告求情 但不原諒「他」
- 不只露點照 亞曼達口交照也外流
- 援助北韓惹火美國！中國恐遭制裁急喊「不公平」
- 特警吊掛攻堅 搗破豪宅詐騙機房
- 紅衣金剛戰士認了持劍殺死室友！被判6年有期徒刑
- 涉砸千萬為子買票 林口農會前理事長30萬交保
- 潘越雲千萬宅爆違建 住戶怨她「自私影響房價」
- 儒鴻股利歷年最高 股價大漲半根停板
- 許瑋甯聯手楊丞琳搞鬼 《紅衣2》未演先吸金千萬
- 醫訊》水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 妙齡女跳愛河尋短 前男友救她卻一起殞命
- 「IRONMAN」國際鐵人賽18、19日台東舉辦 省道大交管
- 領先南投 旭光首階通過率88％
- 林口農會前理事長拱兒接棒 涉嫌茶葉罐裝現金行賄
- 感謝台灣311伸援 2名日本人竟這麼做...
- 喝了就能潮吹... AV女優自爆拍A片前喝這飲料
- 南投帝爺公祈福遶境 陣頭求婚創新又浪漫
- 曾向白沙屯媽祖喊冤 碧雲禪寺比丘尼赴拱天宮參拜
- 夏普將買群創面板 明年電視要賣1000萬台
- （影音）董事長樂團10藝人玩拉霸 他中獎了！
- 母女曬鬼臉照比醜 許老三完勝小S
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry plans to obtain stealth fighter jets
- 各地回溫降雨趨緩 中南部日夜溫差大
- 紅藜1公斤500元 農民學行銷
- 台水買北水降價？ 北水處長：資源共享但不能虧錢
- 兄弟開季先發 伍鐸打頭陣
- 謝長廷：台日關係已回復大方向
- 旺角警民衝突案 3港人被定暴動罪
- 卑南鄉推綠美化 18日起提前掃墓送苗木
- 自由廣場》一七六刀 再補一刀
- 3/17重要財經新聞一覽
- 因遲到櫃檯不讓他登機 台男大鬧香港機場
- 農民不領情 高接梨投保率僅1.5％
- 怒砍組長斷臂致死 菜鳥員工聲押獲准
- 痛失2試管兒 「維冠寶寶」生回來了
- 有村架純劇本當枕頭 被酸太矯情
- 嘉義區漁會改選明決戰 賄聲賄影
- 提勒森︰20年來 美對北韓政策「完敗」
- 馬英九洩密案延燒 名嘴撂話「被關我發雞排！」
- 新壽去年不動產鑑價 跌逾5%
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藍找到385億黃金債券 綠委諷：兌領得到才有鬼！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分