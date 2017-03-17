| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》多明尼加暫領先 委國重砲傷退大利空 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 政治

洪秀柱緬懷特務頭子戴笠 批民進黨製造恐怖

2017-03-17  11:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨黨主席洪秀柱今日出席「中華民國忠義同志會紀念戴笠殉職71年紀念大會」，她致詞時痛批民進黨政府要將中正紀念堂、蔣介石銅像全部移除、藉修法反滲透是製造恐怖，更感嘆如今又有多少人還記得三民主義。

洪秀柱指出，戴笠創立軍統局，引進孫中山革命思想，一生追隨蔣介石，在權力爭鬥不斷的年代，那種激勵萬世的心胸，讓她非常感佩，後人更創立忠義同志會，堅定地奉行三民主義、擁護中華民國。

洪秀柱話鋒一轉說，有一位大學教授曾告訴她，問研究生三民主義內容是什麼，學生都想半天講不出來，只講出民有、民治、民享，不知道民權、民族、民生，國民黨過去將台灣建立成三民主義復興基地，更有許多政績，但如今很少人記得三民主義。

洪秀柱說，現在中國自稱是三民主義傳承者，她自己不要生氣，只是要感到慚愧，現在絲毫沒看見國家往前進，只看見操作意識形態。

洪秀柱質疑，如果能廢掉中正紀念堂，把蔣介石銅像、國父遺訓全部移除，能夠讓國家社會更進步發展的話，「那你就去吧，但可能嗎！」

洪秀柱也勉勵在場所有黃復興退役軍人，要如何奉行三民主義，如何影響年輕人思想，是大家要一起努力的，特別是在戴雨農將軍逝世71年後的時刻，更要攜手同心一起進行。

相關影音

廣告
  • 國民黨主席洪秀柱致詞時痛批民進黨，將中正紀念堂、蔣介石銅像移除、藉修法反滲透是製造恐怖，更感嘆如今又有多少人還記得三民主義。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨主席洪秀柱致詞時痛批民進黨，將中正紀念堂、蔣介石銅像移除、藉修法反滲透是製造恐怖，更感嘆如今又有多少人還記得三民主義。（記者陳鈺馥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：洪秀柱緬懷特務頭子戴笠 批民進黨製造恐怖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.