洪秀柱緬懷特務頭子戴笠 批民進黨製造恐怖

2017-03-17 11:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨黨主席洪秀柱今日出席「中華民國忠義同志會紀念戴笠殉職71年紀念大會」，她致詞時痛批民進黨政府要將中正紀念堂、蔣介石銅像全部移除、藉修法反滲透是製造恐怖，更感嘆如今又有多少人還記得三民主義。

洪秀柱指出，戴笠創立軍統局，引進孫中山革命思想，一生追隨蔣介石，在權力爭鬥不斷的年代，那種激勵萬世的心胸，讓她非常感佩，後人更創立忠義同志會，堅定地奉行三民主義、擁護中華民國。

洪秀柱話鋒一轉說，有一位大學教授曾告訴她，問研究生三民主義內容是什麼，學生都想半天講不出來，只講出民有、民治、民享，不知道民權、民族、民生，國民黨過去將台灣建立成三民主義復興基地，更有許多政績，但如今很少人記得三民主義。

洪秀柱說，現在中國自稱是三民主義傳承者，她自己不要生氣，只是要感到慚愧，現在絲毫沒看見國家往前進，只看見操作意識形態。

洪秀柱質疑，如果能廢掉中正紀念堂，把蔣介石銅像、國父遺訓全部移除，能夠讓國家社會更進步發展的話，「那你就去吧，但可能嗎！」

洪秀柱也勉勵在場所有黃復興退役軍人，要如何奉行三民主義，如何影響年輕人思想，是大家要一起努力的，特別是在戴雨農將軍逝世71年後的時刻，更要攜手同心一起進行。

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