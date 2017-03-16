| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

桃機獲得國際評鑑兩大獎 小英盛讚：連天空都不是極限

桃機場日前獲得Skytrax頒發「世界最佳機場服務人員」及「亞洲最佳機場服務人員」兩大獎，蔡英文今日也在臉書祝賀，並說：「就連天空，都不是我們的極限！」（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-16  16:56

〔即時新聞／綜合報導〕我國桃園國際機場日前獲得全球知名航空服務調查機構Skytrax頒發「世界最佳機場服務人員」及「亞洲最佳機場服務人員」兩大獎，總統蔡英文今日也在臉書祝賀，並表示：「就連天空，都不是我們的極限！」

蔡英文表示，獲獎背後是這是包括桃機同仁、海關、地勤、航警等所有派駐機場工作人員的辛苦成果，感謝大家把台灣「最感心」（台語）的那一面呈現給全世界。

蔡英文提到，在機捷通車後，桃機的旅運人數將會因為優質服務以及便利交通更上一層樓，也會持續努力讓桃園機場一步步成為世界頂尖機場。蔡英文最後則在文末強調：「就連天空，都不是我們的極限！」

廣告
  • 蔡英文臉書全文。（圖擷取自蔡英文臉書粉絲專頁）

    蔡英文臉書全文。（圖擷取自蔡英文臉書粉絲專頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： SKYTRAX 桃園機場 桃機 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：桃機獲得國際評鑑兩大獎 小英盛讚：連天空都不是極限


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.