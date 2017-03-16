桃機獲得國際評鑑兩大獎 小英盛讚：連天空都不是極限

桃機場日前獲得Skytrax頒發「世界最佳機場服務人員」及「亞洲最佳機場服務人員」兩大獎，蔡英文今日也在臉書祝賀，並說：「就連天空，都不是我們的極限！」（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-16 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕我國桃園國際機場日前獲得全球知名航空服務調查機構Skytrax頒發「世界最佳機場服務人員」及「亞洲最佳機場服務人員」兩大獎，總統蔡英文今日也在臉書祝賀，並表示：「就連天空，都不是我們的極限！」

蔡英文表示，獲獎背後是這是包括桃機同仁、海關、地勤、航警等所有派駐機場工作人員的辛苦成果，感謝大家把台灣「最感心」（台語）的那一面呈現給全世界。

蔡英文提到，在機捷通車後，桃機的旅運人數將會因為優質服務以及便利交通更上一層樓，也會持續努力讓桃園機場一步步成為世界頂尖機場。蔡英文最後則在文末強調：「就連天空，都不是我們的極限！」