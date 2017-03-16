防假新聞 林全下令儘速建立配套 不立法
2017-03-16 11:25
〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於網路假新聞充斥，民進黨立委擬提出反滲透法草案，並修正通訊傳播基本法以遏止假新聞，引發各界討論，行政院長林全今天表示，如何防杜蓄意製造、影響國家社會安全的假新聞，並且有效降低其後續擴大效應的具體作法，他已請政務委員吳政忠督導，請各部會積極辦理，儘速建立配套處理機制，並於2個月內提出報告。
林全說，當然，網路假新聞議題對於社會所造成的重大影響也不能輕忽，政府會參酌國際作法，基於維護網際網路自由開放的前提，用網路治理的概念，由業者及第三方團體建立「真實查核機制」，期能有效遏制，而不會以立法或修法的方式來管理。
林全今天上午主持行政院院會時表示，近日媒體報導立法院擬提出反滲透法草案及修正通訊傳播基本法以遏止假新聞一事，引發社會熱烈討論，甚至批評政府侵害人權。他要特別強調，今天台灣人民所享有的充分言論自由及高度人權保障，是無數民主前輩用血汗所換來的，政府一定竭盡所能去捍衛，不容許有任何破壞。
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