經典賽》棒協近親繁殖？ 綠委踢爆成員入會方式
2017-03-16 09:50
棒協理事長廖正井。（資料照，記者王敏為攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊經典賽苦吞連3敗，結果引發國人不滿，將矛頭指向負責組訓的中華民國棒球協會。立委黃國書昨日表示，棒協會員們都是經過理事會通過才能加入，缺乏民意制衡的狀態下，棒協理事長才能夠肆無忌憚的對外界放話。
立委黃國書昨日在臉書發文表示，台灣棒球人口約佔十分之一，約有230萬人，其中棒協會員有753人。黃國書進一步說明棒協成員的加入方式，他說，若沒有認識2個以上的棒協會員，或是加入相關團體，又或是理事會沒有同意，就沒辦法加入棒協。
黃國書表示，這就是為何棒協理事長廖正井能不斷在媒體上放話「國家隊是棒協祖產」、「我沒看過這些帳」、「球員不是你生出來的」的原因。黃國書說，棒協內部沒有民意制衡，棒協理事長才能夠如此肆無忌憚的對外界放話，要是在一般的人民團體中，早就應該有會員發動罷免。
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