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中國在西沙建港口 府：密切注意中

2017-03-15  15:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據新衛星影像顯示，中國已在西沙群島中的北島展開新的建築工程。對此，總統府發言人黃重諺說，有關區域動態，政府都持續並且密切注意中，也呼籲各方以「擱置爭議、共同開發」的方式，處理南海爭端，共同促進南海區域之和平與穩定。

外媒報導，中國在西沙群島北島的工程，去年因颱風而遭阻礙，而在本月6日拍攝的衞星照片見到，西沙群島北島有土地修整，可能為興建港口做準備，專家認為最終可能建成軍事設施，進一步鞏固中國在南海當地的軍事部署。正值美國國務卿提勒森出訪中國之際，中方這個最新動向顯示，縱使他們想避免與美國總統川普新政府產生新衝突，但中國依然決心擴大在南海島礁的網絡。

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  • 根據新衛星影像顯示，中國已在西沙群島中的北島展開新的建築工程。對此，總統府發言人黃重諺說，有關區域動態，政府都持續並且密切注意中。（資料照）

    根據新衛星影像顯示，中國已在西沙群島中的北島展開新的建築工程。對此，總統府發言人黃重諺說，有關區域動態，政府都持續並且密切注意中。（資料照）

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