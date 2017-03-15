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台塑越鋼5億美元賠償金哪去了？越南民眾集結抗議

數十名越南移工及受害民眾在環境法律人協會等團體陪同前往在台越南經濟文化辦事處抗議台塑賠償金流向不明。（環境法律人協會提供）

2017-03-15  12:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕為抗議台塑越南河靜鋼鐵廠長期污染越南環境，以及越南政府動用國家機器包庇，數十名群眾今聚集於越南經濟文化辦事處，要求越南政府將台塑繳納的5億美金罰款，落實在受害民眾賠償及環境回復，也指控越南官方對他們的一連串行動暴力對待。

台塑與中鋼合作投資之台塑河靜煉鋼廠於2008年成立，在2016年4月起陸續傳出附近海域、魚塭，有海洋生物大量死亡的狀況，甚至有潛水員潛水後死亡，漁民也發現有將廢水排入海中的情事，引發當地民眾群情激憤，數次串聯在台越南移工及台灣環保團體上街示威。

台塑後賠償約5億美元（相當台幣160億元）給當地政府，並繳納完畢，但當地民眾不清楚賠償金流向，今與多位越南移工、環境法律人協會等團體共同到位於台北市松江路的越南經濟文化辦事處召開記者會，呼籲賠償資訊應公開透明，讓受害民眾可以獲得賠償、環境可以回復。

此外，抗議民眾也指控，今年2月越南中部受害人民針對台塑污染事件進行示威遊行，抗議台塑對於受害者始終不聞不問，不料卻遭到國家機器使用暴力對待，造成多位民眾流血受傷，他們強調「我要賠償我要魚，不要包庇、不要暴力」。

環境法律人協會理事長張譽尹批評，台塑越鋼事件是對越南民眾的雙重波削，台灣企業污染是第一重，而越南政府怠惰不給居民賠償是第二重。越南外勞配偶辦公室神父阮文雄則憤怒地說，受污染影響居民不但沒得到妥善補償，表達訴求卻遭政府暴力毆打，他給予嚴厲譴責，並呼籲越南政府懲處。

越南辦事處由陳姓代表出來面對群眾並接受陳情書，但其極為低調，針對民眾訴求未進一步回應，僅簡短表示「只收陳情書」，後在警方保護下離去。

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相關關鍵字： 台塑越鋼 環境法律人協會 越南政府 越南經濟文化辦事處
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