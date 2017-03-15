急修黨代表參選資格 國民黨員提告：倉促又顢頇

黨代表擬參選人李旨揚直批國民黨急修黨代表參選資格的做法，「倉促又顢頇」（記者溫于德攝）

2017-03-15 11:47

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨中常會上週通過修改黨代表選舉辦法，將參選資格由原本「入黨4個月，嚴格限為須入黨滿1年」，擋下諸多新入黨及回復黨籍黨員的參選機會；不滿黨員今天上午赴台北地院提起「撤銷決議之訴及申請假處分」，要求凍結決議，黨代表擬參選人李旨揚批該做法「倉促又顢頇」。

中常會去年12月20日通過今年1月10日公布的「第二十屆全國代表大會選舉辦法」，針對黨代表參選資格，原規定為「新入黨員4個月即可參選」，但27位常委在上週三中常會連署提案，「參選資格由原本入黨4個月，改為須入黨滿1年」；黨主席洪秀柱當天只能尊重常委的多數決，通過修改黨代表參選資格。

部分黨員對於修改通過黨代表參選資格不滿，今天上午赴北院提告；李旨揚直指，某一位黨主席候選人昨天強烈支持中常會提案，未來肯定會採較嚴格的方式維持（指入黨須滿1年才可參選），因此昨天深夜決定赴北院提告。

李旨揚說，距離選舉僅剩2月，但在黨內沿用16年的選舉作業辦法，卻在短時間遭中常委決議通過、修改，必須認知，黨代表結構倘若重大洗牌，恐直接影響中常委全面洗牌，直批該做法「倉促又顢頇」；他也懷疑，特定人士要求修法是否其他政治考量？

李旨揚也呼籲，今天下午即將舉行中常會，中常委們應正視黨過去失敗原因，而非為個人利益、政治盤算，卻忽略黨員權益，「不要讓提議作為全國老百姓的笑柄，而是使黨員重振對國民黨的信心。」隨即向法院遞狀。