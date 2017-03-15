蔡英文邀宴 吳澤成提醒：羅東鎮長跑得勤

2017-03-15 11:06

［記者簡惠茹／宜蘭報導］總統蔡英文昨天晚上邀請宜蘭代理縣長吳澤成、台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦等中部以北的民進黨縣市長到官邸餐敘，吳澤成在會中提醒，國民黨籍羅東鎮長林姿妙在基層跑得很勤。

吳澤成說，總統昨晚找大家去了解地方民情，他在餐敘中提到宜縣目前狀況，黨內的部分他們都很清楚，黨外的情況他也誠實的報告，大家也都很清楚，現在跑得比較勤的，大概就是羅東鎮長林姿妙。

媒體詢問昨天會中總統除了聽取大家的意見，是否有進一步的指示？吳澤成表示，會中總統沒有進一步指示，都是傾聽參考而已。