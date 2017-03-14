太陽花運動將滿3週年 時力盼速排審監督條例

時代力量今天（14日）舉行黨團會議後記者會，說明黨團決議事項及優先推動法案。（記者方賓照攝）

2017-03-14 12:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕本週六是318太陽花運動3週年的日子，但當時訴求的「協議監督條例」立法還未完成。立院時代力量黨團今召開記者會，黨團總召徐永明表示，協議監督的法制化（先立法再審查）這些口號大家也都記得，時力黨團去年也提出「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」，民進黨團也已提出對案，「在立法院具有議程設定能力的執政黨，真的要面對318已經3週年了」。

受邀出席的經民連發言人簡年佑則表示，318運動已經要滿3週年，當初的訴求之一「監督條例」至今在內政委員會沒有審查，「我們已經不能再等下去」，希望作為國會多數黨的民進黨要「大局承擔」兌現政治承諾，也希望過去的參與者當天都能回到這個地方來，一起繼續監督繼續關心，讓民主可以深化不要只是投票結束政黨輪替就結束。