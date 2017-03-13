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黨主席之爭 洪秀柱：不怕被蜜蜂叮
2017-03-13 19:40
［記者許展溢／苗栗報導］國民黨主席洪秀柱今天下午到苗栗縣頭份市訪視青年蜂農劉國科，談到選舉，表示現在是非常艱困、日子也不好過時期，黨會到這種地步要檢討，強調基層很重要，所有選務只能認真，不能出差錯，比喻自己就像蜂農養蜂一樣，只要把事情做好，不怕被蜜蜂叮。
洪秀柱視察養蜂人家，多位地方人士到場力挺，還有洪秀柱曾經教導過的學生也出現大喊支持，並提到當時「換柱」風波，洪秀柱曾說「孤臣可棄但絕不折節」，讓大家很感動。
談及黨主席選舉，洪秀柱說，這條路很辛苦，誰做黨主席都是不好走的路，要看誰非常堅定，認為要選的人一定要把黨的未來清清楚楚交代，沒有任何模糊空間，而不是為了選票，打模糊戰，就算講出真話不當選，也可以擺出來供大家日後檢驗，強調這是原則問題。
洪秀柱認為，黨不要搞到亂七八糟， 吵鬧不堪， 如果沒完沒了，只會給外界看笑話，並說選舉過程中最怕別人吵架，不要因為選舉打破彼此感情，表示大家都是同一個黨，沒有分裂本錢。
洪秀柱說，黨要讓人感受到耳目一新 ，不要再讓人感到花樣百出、有的沒的傳統選舉，誰贏就誰贏，誰輸就誰輸，團結比較重要。
洪秀柱強調，自己會咬緊牙關走下去，只要能夠把事情做好，就好就算被蜜蜂叮，也不怕。
洪秀柱接著說，不必太固執，選主席是承擔更大的責任，但如果沒選上，也不能放棄自己必須堅守的崗位，強調現在要多給年輕人機會，老的要傳承經驗，把小的帶上來，要想方法吸引年輕人入黨，而不是沒有章法的亂改革。
另外，花蓮縣長傅崐萁傳出要選台北市長，洪秀柱說，傅崐萁一直是五星級也非常好的縣長，如果有更好的人生規劃都非常祝福，但黨內也有黨內機制跟程序，很多事情還需要經過大家討論，不管怎樣都祝福他。
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