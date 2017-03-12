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首場遷村說明會 大林蒲居民怒罵「白賊政府」

大林蒲居民痛罵市政府是「白賊政府」。（記者黃旭磊攝）

2017-03-12  13:17

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市府今天於大林蒲鳳林國中舉辦首場遷村意願普查說明會，現場砲聲隆隆，居民高舉「反對遷村」、「白賊政府」等標語，反對陳菊只想走完程序，將居民遷離安身立命多代老家。

「我不遷村！我不遷村！」1名在地陳姓前里長於會議剛開始，高舉標語喊出主張，高雄市府民政局長張乃千、都市發展局長李怡德忙說好話，承諾政府在全面普查意願前，不貿然遷村。1名女住戶表示，「陳菊政府先畫靶，早在10多公里外牛寮仔找地，程序走完就把居民通通遷過去，辦說明會毫無意義。」

官員在場提出發現金、選擇土地加地上物及大樓等方案，不過，居民痛批幽靈人口充斥，「外人想進來分一杯羹。」

大林蒲邦坑地區居民黃明勝說，寄戶問題非常嚴重，在地有中油發放瓦斯津貼、台電發放電表補償，還有3節回饋金，遇選舉幽靈人口更多，原住民有房有地，權益受到擠壓，「先把寄戶的通通清除，再談補償。」

要健康婆婆媽媽團高雄團團長洪秀菊為在地人，洪秀菊說，除了幽靈戶，政府要用房產估價發給補償，「這邊房價這麼低，居民怎麼願意」，另外，應由在地自辦普查才有公信，沿海六里將推動民間版遷村普查，反應地方心聲。

居民指稱，2年前政府辦普查超過8成願意遷村，大林蒲真正有地、有房約3千多人，但登記戶籍有1萬9千多戶，不少是選舉期間寄戶分享回饋金，而目前陳菊安排遷村地點在紅毛港安置戶旁，小港機場北側中安路一帶，舊名俗稱牛寮仔，「根本是循紅毛港模式，先畫靶再走完程序。」

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