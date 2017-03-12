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已診斷國民黨病症 詹啟賢：下午開藥方

多年未再行醫的奇美醫院前院長詹啟賢，重拾聽診器為患者看診。（記者王俊忠攝）

2017-03-12  10:50

〔記者王俊忠／台南報導〕大台南婦女領袖協進會今上午在南區日新里活動中心舉行愛在台南義診活動，參選國民黨主席的詹啟賢出席，感佩婦協會選在312國父孫中山逝世紀念日辦義診，有救人、救社會與救國家的見識；他已為國民黨病症、改革問題做好診斷，今天下午要在台北競總開藥方記者會。

大台南婦女領袖協進會理事長王琇瓊指國民黨病的很嚴重，當年奇美醫院負債九億，詹啟賢接掌奇美醫院後發揮管理專才，讓奇美醫院轉虧為盈，國民黨正需要這種懂得經營管理的人才來帶領。

詹啟賢肯定王琇瓊與中醫師夫婿及3位日新國小畢業的兒子合辦義診回饋母校與地方，飲水思源的言教與身教，令人敬佩。詹自嘲雖然很久沒當醫師看病，但還知道如何看病，他短暫穿上白袍、為幾位患者看診後才離去。

此次義診活動，潘瑞豊與兩位醫師兒子潘致遠（西醫）、潘天健（中醫）及前南市議員林易煌（西醫）、牙醫師張瓊文聯合義診；潘瑞豊三子、陽明大學助理教授潘文驥也到場做義工，潘家夫婦與3個兒子總動員服務，義診活動到今天下午4點，歡迎有需求的民眾前往。

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  • 參選國民黨主席的詹啟賢（前排右一）出席大台南婦女領袖協進會舉辦的愛在台南義診活動。（記者王俊忠攝）

    參選國民黨主席的詹啟賢（前排右一）出席大台南婦女領袖協進會舉辦的愛在台南義診活動。（記者王俊忠攝）

  • 潘家三兄弟西醫師潘致遠（右）、中醫師潘天健（中）與哈佛公衛博士潘文驥（左）參與義診服務。（記者王俊忠攝）

    潘家三兄弟西醫師潘致遠（右）、中醫師潘天健（中）與哈佛公衛博士潘文驥（左）參與義診服務。（記者王俊忠攝）

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