台南女中蔣介石銅像拆除 學校：施工好日子

2017-03-11 19:19

〔記者王捷／台南報導〕台南又有一尊蔣介石銅像被拆，台南女中今下午低調拆除建置40多年的銅像，有別於台南市政府在228前夕大動作移除4尊蔣介石銅像，台南女中拆得相當低調，不過桃園市大溪兩蔣園區已沒有空間擺放新銅像，校方經過多方聯繫，決定送往台南市永康區成功里眷村文化園區。校方強調，包商根據農民曆選擇今天的「破屋、壞垣」日，沒有刻意選在228之後。

台南女中今天上午雇工移除緊鄰球場旁的蔣介石銅像，但校方相當低調，有學生看到銅像被拆後，錄影上傳社群粉絲團「黑特南女」，有網友說「終於把殺人凶手移除了」，「窈窕樹（紀念228罹難者丁窈窕所命名）前的銅像總算走了，台南女中做的好！」

據了解，這尊銅像是1976年設立，也就是蔣介石逝世隔年，至今已經40年。工人先以繩索固定銅像，再破壞銅像與基座銜接處，吊臂再把銅像吊起，放置在卡車上，送往永康區眷村文化園區。現場只有數名師生在場。

校方表示，多年前校務會議就曾決議移除蔣介石銅像，不是刻意跟隨市府的腳步，但都沒有執行，因今年是台南女中100周年校慶，校友會計畫贈送一座大型雕塑品，在討論放置地點時，蔣介石銅像的拆除計畫才又被提起。

據了解，上個月10日校務會議，全體代表無條件通過移除銅像，原本計畫隔天就執行，不過包商認為銅像是歷史文物，施工日要特別謹慎，看過農民曆，認為2月底前沒有適宜「破屋、壞垣」的好日子，今天才是動工的吉日，再加上今天是周末，才決定今天施做。