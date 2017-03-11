| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重驚傳酒醉男開車亂衝撞 2人受傷送醫
 首頁 > 政治

台南女中蔣介石銅像拆除 學校：施工好日子

2017-03-11  19:19

〔記者王捷／台南報導〕台南又有一尊蔣介石銅像被拆，台南女中今下午低調拆除建置40多年的銅像，有別於台南市政府在228前夕大動作移除4尊蔣介石銅像，台南女中拆得相當低調，不過桃園市大溪兩蔣園區已沒有空間擺放新銅像，校方經過多方聯繫，決定送往台南市永康區成功里眷村文化園區。校方強調，包商根據農民曆選擇今天的「破屋、壞垣」日，沒有刻意選在228之後。

台南女中今天上午雇工移除緊鄰球場旁的蔣介石銅像，但校方相當低調，有學生看到銅像被拆後，錄影上傳社群粉絲團「黑特南女」，有網友說「終於把殺人凶手移除了」，「窈窕樹（紀念228罹難者丁窈窕所命名）前的銅像總算走了，台南女中做的好！」

據了解，這尊銅像是1976年設立，也就是蔣介石逝世隔年，至今已經40年。工人先以繩索固定銅像，再破壞銅像與基座銜接處，吊臂再把銅像吊起，放置在卡車上，送往永康區眷村文化園區。現場只有數名師生在場。

校方表示，多年前校務會議就曾決議移除蔣介石銅像，不是刻意跟隨市府的腳步，但都沒有執行，因今年是台南女中100周年校慶，校友會計畫贈送一座大型雕塑品，在討論放置地點時，蔣介石銅像的拆除計畫才又被提起。

據了解，上個月10日校務會議，全體代表無條件通過移除銅像，原本計畫隔天就執行，不過包商認為銅像是歷史文物，施工日要特別謹慎，看過農民曆，認為2月底前沒有適宜「破屋、壞垣」的好日子，今天才是動工的吉日，再加上今天是周末，才決定今天施做。

廣告
  • 台南女中蔣公銅像今日上午被拆除。（記者王捷翻攝）

    台南女中蔣公銅像今日上午被拆除。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拆除 蔣介石 銅像
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：台南女中蔣介石銅像拆除 學校：施工好日子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.