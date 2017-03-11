洪秀柱：國民黨要那裡跌倒，那裡爬起

2017-03-11 17:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨主席洪秀柱今天表示，2018年的選舉就要到來，」國民黨要那裡跌倒，那裡爬起來」，她更呼籲黨員要團結，很多人說「國民黨不倒，台灣不會好」，但看了民進黨執政後，證明了「國民黨下台，台灣不會好」。

洪秀柱今天在中市市議員楊正中、大石里長吳忠華的陪同下，到西屯區大石里眷村皇城園邸拜會，受老榮民及榮眷的熱烈歡迎。

洪秀柱表示，國民黨從2014年九合一大選開始輸，而2018年直轄市、縣市首長、議員、里長的選舉馬上就要到，時間真快，而國民黨要「什麼地方跌倒，什麼地方爬起來、站起來。」

洪秀柱強調，現在已是2017年，明年就是2018年，看看現在民進黨執政的台灣，過去人家說「國民黨不倒，台灣不會好」，但是現在國民黨被拉下台，「台灣好了嗎」，台灣現在更慘，一點都不好。

「 不怕不識貨，只怕貨比貨」，洪秀柱表示，民進黨已執政過一次，也比過一次了，民進黨的陳水扁執政，卻因為貧腐而坐牢，結果馬英九上來了，8年又失去人心，但自己要檢討，民眾給了700多萬張票，2016年卻選輸，甚至連立院都輸掉了。

如今2018年要再比一次，洪秀柱表示，現在民進黨執政的情形，民眾若持續再信任他，台灣沒有明天。

洪秀柱更抨擊民進黨一連串的去蔣、去孔做為，要把孔子的至聖先師名號去掉，她表示，民進黨把日本人奉為祖宗，不知想什麼。

她表示，民進黨以為抱著美國及日本的大腿，台灣就安全了？如果戰爭發生，美國不可能幫台灣，台灣尋求美國協助，美國一句「七天以後見」，台灣就沒有。

洪秀柱表示，以現在台灣的官兵的操練情形，年輕的兵要打戰也蠻難打戰，天氣太冷、太熱都不能出操，軍法制度都取消，這樣的兵如何練。

洪秀柱強調，民進黨製造社會的對立及仇恨，來轉移施政的無能，而國民黨光生氣無用，生氣不如爭氣。

國民黨目前正進行黨主席的選舉，洪秀柱表示，很多人擔心國民黨是否會再起來，也不滿為選舉吵吵鬧鬧，她呼籲大家靜下心，不管黨員支持誰，黨主席一定要有突破、監督、制衡現在的政府能力，是一個有擔當、氣魄、勇氣及決心來帶領國民黨的人，把國民黨帶好，整個社會就好，只有國民黨好，台灣才會好。

相關影音