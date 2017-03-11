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蘇貞昌：國家還不到理想狀態 大家要努力打拚

2017-03-11  17:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長蘇貞昌今天出席前總統府資政彭明敏《寫給台灣的備忘錄》新書發表會時表示，彭明敏一生奮鬥，不服從國民黨的打壓，但現在已不是國民黨執政，「照理說不應該讓他這麼忙、煩惱」，如果彭年紀這麼大，還是這樣寫文章、說這樣的話，正是因為（國家）還不到理想的狀況，大家要聽彭教授的話，繼續努力打拚。

前總統府資政彭明敏今天舉行新書《寫給台灣的備忘錄》，前行政院長蘇貞昌、資政吳澧培、民進黨立委姚文智都出席。

蘇貞昌致詞時表示，自己接任行政院長時，就是請彭明敏監交，彭在自由時報寫很多文章，他都很認真讀。在台灣歷史中，威權時代很多人選擇服從，不過彭那個時候已經很有成就，不但是台大政治系主任，還是聯合國大會中華民國代表團顧問，只要他選擇服從，就會被國民黨安排到很好的位子，「但他選擇不服從，選擇替台灣講話，後來下場很淒慘，大家都很了解。」

蘇貞昌說，台灣人如果都選擇服從權威者，國民黨政權應該可以撐更久，但正因為台灣人不是這樣，跟著彭教授腳步，所以今天台灣人才可以推開民主的大門。但現在已經不是國民黨執政了，彭教授還要寫這樣的文章、講這樣的話，照理說不應該讓他這麼忙、煩惱，不應該讓他年紀這麼大還要寫半天，正因為（國家）還不是理想的狀況，大家要聽彭教授的話，繼續努力打拚。

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  • 前行政院長蘇貞昌今天出席前總統府資政彭明敏《寫給台灣的備忘錄》新書發表會。（記者蘇芳禾攝）

    前行政院長蘇貞昌今天出席前總統府資政彭明敏《寫給台灣的備忘錄》新書發表會。（記者蘇芳禾攝）

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