杜鵑花節沒花看？ 柯文哲：要慢慢種

台大杜鵑花節開幕，儘管花開不如預期，但仍有不少民眾及學生前往賞花。（記者叢昌瑾攝）

2017-03-11 13:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台大杜鵑花節今登場，市長柯文哲也以校友身分受邀出席。今年北市府首度以公私協力方式，與已有20年歷史的台大杜鵑花節合作，並串聯台師大、台科大及公館商圈的特色店家，擴大舉辦為期一個月的活動。

柯文哲致詞時說，身為校友，對杜鵑花節當然有印象；他指出，今年首度擴大舉辦，北市府作為一個平台，結合台大、台師大、台科大、公館商圈、溫羅汀獨立書店、live house，甚至市府內公園處、自來水處，先看他們可以做什麼，缺的市府再補上去，藉此撐起一個月的花季活動。

柯表示，每個城市都有它的特色，例如日本的櫻花、荷蘭鬱金香等，台北市杜鵑花城的印象要變成怎麼樣，今年還是第一屆，就且戰且走、慢慢塑造。

為配合今年的杜鵑花季，北市府斥資900萬新種約10萬5千株杜鵑，不過目前仍未開花、看不出成效，柯文哲則說，我們有個想法，如果要辦這個杜鵑花季，就要每年都辦下去，所以就每年種一些、種一些，慢慢把它種起來，這個要長期規劃啦，要每年慢慢補上去。