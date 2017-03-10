司改會議 陳瑞仁對檢察官急發公開信：已兵臨城下
〔記者楊國文、項程鎮／台北報導〕司改國是會議關於「檢察官定位」等問題，受到矚目，應是司法官或行政官身份，法界看法兩極，已訂本月22日開會討論，法務部參事陳瑞仁昨日在檢察官論壇緊急發表公開信，意有所指表示，本次會議檢方是被迫應戰，96個議題都是「別人」決定的，目前情勢已「兵臨城下」，希望全國檢察官集思廣義，提供智慧與意見給法務部參考。
不具名的某國是會議委員指出，檢察官是司法官，或行政官的定位問題，是司改國是會議的重要議題之一，但近來檢察官投書媒體情形大增，質疑法務部是否開始發動媒體戰。
陳瑞仁否認法務部發動媒體戰，他表示，所謂的「媒體戰」應該指的是辯論，「要辯論的話，在司改國事會議中說就好」，法務部不會發動媒體戰；他指出，不少基層檢察官在檢察官論壇PO文發問，希望能對司改會議盡些心力，他才建議可投書媒體，仔細說明檢察官的存在價值，讓民眾了解為何社會需要檢察官，並非媒體戰。法務部政務次長陳明堂則希望外界不要「亂扣帽子！」
陳瑞仁昨在檢察官論壇表示，檢察官定位、檢察體系的組織檢討等兩議題，已確定在本月22日在國是會議中討論。
陳瑞仁說，情勢還非常不穩定，知道基層的焦慮，也知道基層對法務部會有一些不解，他只能說法務部因有與對方接觸，多少會探知到對方「要求多少」，但這些要求與壓力基層並不知道，所以會有一些認知上之差距。
本次會議檢方是被迫應戰，96個議題也都是別人決定的。在兵臨城下時，我方是應先自砍一些，還是一步都不讓再來談？讓步時又應讓那些？而該積極爭取的（或是說該換取到的）又是那些？是最難決定的（尤其是案件負荷如何解決的問題，有些方法會觸及檢察官的司法屬性）。此方面請各位學長繼續提供智慧與意見給法務部。
現在仗打到一半，法務部至今所做的努力，他不便細談，希望以後有機會說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 愈聊愈覺不對勁... 年輕外交官通報檢舉中生共諜
- 經典賽》球迷發起解散棒協活動 棒協回應了！
- 痛甩邱偲琹巴掌 黑道爸直呼下不了手
- 社區路口常事故 居民爭設路口號誌
- （影音）林依晨為了這件事 蜜月生子再延期
- 長照中心大火奪4命 家屬：立即凍結資產究責
- 多元計程車 月底前上路囉
- 宜蘭櫻桃鴨連5場染禽 撲殺逾4成
- 犬貓不想養 中市設平台送養
- 南韓史上第一位 總統朴槿惠遭彈劾下台！
- 經典賽》吳昇桓多難打？ 這項鬼神數據會說話（影音）
- 礁溪自來水管汰舊換新 2000多戶居民受惠
- 家有腦麻兒 廚師帥爸募電動病床給植物人
- 經典賽》打擊表現亮眼 張志豪：感謝陳金鋒
- 經典賽D組戰力分析》看好波、委 墨、義突圍
- AllSaints旗艦店 全系列誘客
- 沒男友還有自X棒 李妍瑾比基尼秀C乳
- 《春夏秀場彩妝趨勢4》亮點，指尖藝術!
- 追櫻、賞花季 也是櫻花蟲害的危險期
- 愛心長照中心火災 罰款6到30萬元
- 撿到40萬「心裡很苦」 拾荒婦急送警方認領
- 312植樹節 內雙溪森林嘉年華加開名額
- 大數據說話 繁星生上大學表現優
- 草屯農會三巨頭產生 過程激烈火爆
- 經典賽》對吳昇桓慘吞K 林智勝盛讚控球超準
- 法律白話文》相忍為國夠了嗎？為國爭光應有的運動員保險
- 《中英對照讀新聞》U.S. midsection grapples with pesky ice storm ; more on the way 美國中部對付惱人的冰風暴；更多冰風暴接踵而至
- 研考會、市長室雙軌管考
- 股匯雙殺 台幣貶破31大關
- 超扯！蝶戀花肇事司機 曾連續上班24天沒休息
- 拾荒老婦被撞命危 暖警口對口人工呼吸搶命
- 《國際現場》南韓免稅店 爭取中東客源
- 化老化危機為轉機 勞動部︰協助中壯年投入職場
- 九把刀回首劈腿風波：當時有「這件事」可做很幸福
- 經典賽》郭泰源被罵翻 女兒發聲：沒有人希望輸...
- 自由廣場》說到棒球慘業…
- 宋芸樺連跑倫敦巴黎時裝周 克服時差靠這個
- 婦幼隊週日六龜辦「山城馬拉松」路跑
- 竹市婦女館沙發電影院 沈慧虹溫馨暢聊「女兒經」
- 哈佛法學院宣布將接受以GRE申請入學
標題：司改會議 陳瑞仁對檢察官急發公開信：已兵臨城下
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email