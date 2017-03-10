司改會議 陳瑞仁對檢察官急發公開信：已兵臨城下

2017-03-10 21:29

〔記者楊國文、項程鎮／台北報導〕司改國是會議關於「檢察官定位」等問題，受到矚目，應是司法官或行政官身份，法界看法兩極，已訂本月22日開會討論，法務部參事陳瑞仁昨日在檢察官論壇緊急發表公開信，意有所指表示，本次會議檢方是被迫應戰，96個議題都是「別人」決定的，目前情勢已「兵臨城下」，希望全國檢察官集思廣義，提供智慧與意見給法務部參考。

不具名的某國是會議委員指出，檢察官是司法官，或行政官的定位問題，是司改國是會議的重要議題之一，但近來檢察官投書媒體情形大增，質疑法務部是否開始發動媒體戰。

陳瑞仁否認法務部發動媒體戰，他表示，所謂的「媒體戰」應該指的是辯論，「要辯論的話，在司改國事會議中說就好」，法務部不會發動媒體戰；他指出，不少基層檢察官在檢察官論壇PO文發問，希望能對司改會議盡些心力，他才建議可投書媒體，仔細說明檢察官的存在價值，讓民眾了解為何社會需要檢察官，並非媒體戰。法務部政務次長陳明堂則希望外界不要「亂扣帽子！」

陳瑞仁昨在檢察官論壇表示，檢察官定位、檢察體系的組織檢討等兩議題，已確定在本月22日在國是會議中討論。

陳瑞仁說，情勢還非常不穩定，知道基層的焦慮，也知道基層對法務部會有一些不解，他只能說法務部因有與對方接觸，多少會探知到對方「要求多少」，但這些要求與壓力基層並不知道，所以會有一些認知上之差距。

本次會議檢方是被迫應戰，96個議題也都是別人決定的。在兵臨城下時，我方是應先自砍一些，還是一步都不讓再來談？讓步時又應讓那些？而該積極爭取的（或是說該換取到的）又是那些？是最難決定的（尤其是案件負荷如何解決的問題，有些方法會觸及檢察官的司法屬性）。此方面請各位學長繼續提供智慧與意見給法務部。

現在仗打到一半，法務部至今所做的努力，他不便細談，希望以後有機會說明。