當選黨主席首要之務 吳敦義：強化黨的組織
2017-03-10 20:33
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕參選國民黨主席的前副總統吳敦義晚間到嘉義市參加黨員幹部座談會時，強調他若當選黨主席首要之務，就是強化黨的組織與基層力量，面對執政黨的執政，必須要有攻有守，才能做一個像樣的反對黨。
現場有黨員希望吳敦義參選下屆總統，吳答稱，會把此問題放在腦海裡思考，容他先保密。另有黨員憂心這次黨主席競選者眾，選後恐傷了黨的和氣，吳承諾，「選前不傷感情，選後大團結」，他將與黨員一起打拚，贏回2020年執政權。
座談會在鈺通飯店舉行，前市長黃敏惠、前立委江義雄、前國民黨雲嘉南區總督導陳政寬、前省諮議員黃國芳，嘉義市議員傅大偉、郭文居等地方人士到場，與會黨員幹部約300人。
黃敏惠說，吳敦義的行政經驗與黨務歷練豐富，是所有黨主席候選人中最好的，吳在黨最艱困的時候勇於承擔，呼籲黨員做他的後盾。
身兼吳敦義競選黨主席嘉義辦公室召集人的黃國芳說，吳敦義若當選黨主席，將與中國做最好的溝通，不會賣台。
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