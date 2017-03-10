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郝龍斌：讓兩岸之間和平穩定 是蔡政府最應做的事

2017-03-10  15:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕參選國民黨主席的郝龍斌，今天（10日）下午由前台中市長胡志強、市議員李中等人陪同，走訪台中市東區眷村時指出，他一再強調，在九二共識與一中共表的前提下，和平穩定推動兩岸關係，是現在的政府責無旁貸的責任，今天，怎麼樣在內部達成共識，在兩岸之間達成共識，讓兩岸之間和平穩定，是蔡政府最應該做的事情。

郝龍斌今天走訪台中市東區富台社區，也拜訪位於該社區內的「台中市練武單身退舍」（退伍單身軍人宿舍），該「退舍」以前曾有130多位退伍單身軍人居住，足可編成一個連，目前僅剩13人居住，人數比一個加強班還少，郝龍斌還遇到一位老砲兵，是其父郝柏村的手下同袍。

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  • 郝龍斌（圖中）在台中前市長胡志強（圖左）陪同下拜訪眷村，還遇到其父郝柏村的手下同袍。（記者張瑞楨攝）

    郝龍斌（圖中）在台中前市長胡志強（圖左）陪同下拜訪眷村，還遇到其父郝柏村的手下同袍。（記者張瑞楨攝）

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