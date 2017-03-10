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反年改「八百壯士」圍立法院 高喊站出來革命

部分退伍軍人組成「八百壯士」包圍立法院，表達對年改之不滿。（記者鄭鴻達攝）

2017-03-10  12:27

〔記者鄭鴻達／台北報導〕抗議年金改革的「八百壯士」，今天近午高唱軍歌冒雨遊行、包圍立法院。公務人員協會理事長李來希痛批，不承認中華民國的人卻搶佔中華民國的要職，實在可惡；新黨青年委員會召集人王炳忠則呼籲，大家是一起革命的同志，不能再溫良恭儉讓。

由部分退伍軍人組成，反對蔡政府年改的「八百壯士」，今上午突由立法院正門口的營區集結出發，邊呼口號、邊遊行至立法院青島東路口側門，多個退伍軍人團體成員們，在前導車高呼口號的帶領下，包圍立院，冒著雨高喊「有事軍警幹，沒事幹軍警」等口號。

李來希表示，年改砍最兇的是軍、警、消，結果一群主張廢除監察院、考試院的人，卻搶進兩院的位置，不承認中華民國的人，卻搶佔中華民國要職，領中華民國薪水的人，卻主張消滅中華民國，相當可恥、可惡，如今這群人不堅守信賴保護原則，因此才要站出來。

王炳忠表示，這次不用叔叔、伯伯稱呼各位，大家是一起站出來革命的同志，如今有人要革大家的命，就不能再溫良恭儉讓，有人將矛頭指向為國奉獻青春的軍公教人員，但蔡政府搞砸大錢軍購，與中國對抗，要靠誰打仗，綠媒更把大家講成肥貓，這口氣豈能吞下。

新黨文宣會副主委林明正表示，他的父母在經濟起飛年代，沒選擇從商賺大錢，而選擇安穩的教職，就是因為政府承諾退休後的保障，如今卻說軍公教是「米蟲」、「納稅養雜碎」，而蔡政府花大錢買黑鷹直升機要落跑，少買十幾台，難道沒有錢付退休金嗎？

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  • 部分退伍軍人遊行立院周遭，高呼抗議口號。（記者鄭鴻達攝）

    部分退伍軍人遊行立院周遭，高呼抗議口號。（記者鄭鴻達攝）

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相關關鍵字： 八百壯士 年金改革 李來希 王炳忠
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