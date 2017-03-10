「誰選邊、誰走人」！ 傳中國下令不准插手藍內戰

2017-03-10 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉選戰激烈，有媒體爆料，中國下令不准插手藍營家務事，宣稱「誰選邊、誰靠邊（走人）」。

《上報》報導，去年洪習會前，中國就曾透過管道表示，沒有絕對支持哪一邊。然而卻有親洪人士在不同場合表示，台商黨員的票其他人都別想拿。這番言論讓中國不滿，除警告該人士外，也傳訊郝龍斌、吳敦義陣營表達中立立場，不准中方人士插手國民黨選戰。