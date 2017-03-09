受夠了！立委要修法 民代不准兼體育協會理監事
2017-03-09 23:28
〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在世界棒球經典賽三連敗，許多球迷認為主導本屆賽事的中華民國棒球協會要負最大責任。立委徐永明今晚表示，去年的奧運和近日的經典賽讓人民都受夠了，同樣的遺憾不該一再重複，他呼籲訂定「體育團體專法」，要求體育團體專業化、理監事由會員直選，且民代和官員不得兼任。
徐永明今晚在臉書表示，從去年奧運就持續關注與體育協會相關的修法，並協助經典賽球員向棒協爭取應有的權益，但實際上經典賽的相關事宜仍由棒協與體育署主導，多次爭取後，棒協才肯「放下身段」，好好回應棒球工會與球迷的訴求。
徐永明說，因為體會到棒協的「能耐」，他更確立要訂定體育團體專法的決心，加強對體育協會的監督。他主張體育團體應專業化、理監事選舉以會員直選為原則、體育選手理事席次不得低於三分之一、現任民代和官員不得擔任理監事，且財務必須公開透明。
徐永明指出，行政院上會期推出「國民體育法修正草案」，卻挨批「打假球」、「沒有牙齒的老虎」，目前修法進度停擺。他呼籲國會同仁打鐵要趁熱，除了能儘早邀請體育署到院備詢，說明經典賽後政府能做什麼外，也能儘速排案審議相關修正草案，相信國會最後的修法結果一定會真正呼應人民的感受。
徐永明強調，奧運和經典賽讓人民受夠了，不希望同樣的遺憾一再重複，國會必須加緊腳步修法，強化規範台灣體育協會，讓協會成為選手的助力，而非阻力。
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