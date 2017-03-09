聽到「這個」 吳敦義就毛骨悚然
2017-03-09 21:25
〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨主席候選人吳敦義今天下午到彰化縣農田水利會參加新春團拜，立委王惠美，議長謝典霖、前立委鄭汝芬、林滄敏、蕭景田等國民黨彰化政壇要角全員到齊。
吳敦義接受媒體訪問時，痛批民進黨不會執政，還推多元成家方案，聽到「同婚、多元成家」，他就「毛骨悚然」。
吳敦義說，民進黨執政，不會拚經濟，只會拚意識型態，搞一例一休，變成「萬事皆休」，拼「同婚法案」，還草草率率就通過立法院的委員會。
吳敦義反問記者，「你們知道什麼是同婚嗎？」，知道以後就會「毛骨悚然」，接近幾百年來的家庭倫理、制度，居然被這種「多元成家」打破，這哪裡是拚經濟！這是拚鬥爭、拚意識型態。
吳敦義強調，把軍、公、教、勞、農照顧好，就要拚經濟，把一千多億的勞退基金，好好的操盤，就能獲利，就能帶給全民福利，何需拚鬥爭。
吳敦義到場，受到支持者熱烈歡迎，他說，國民黨要重回執政，要有四個條件，第一是執政的民進黨不會執政，遭人民唾棄；第二是國民黨要強，有強烈的監督力量；第三是在野勢力要團結；第四是大家推出好的人選。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 國民黨總統大選失敗原因？馬英九：換柱
- 反林岱樺！全台12教授發起、超過2.3萬人連署 ...
- 王金平下月訪星 將會副總理
- 考試院審年改草案 調降18％等21條文暫保留
- 組專案小組 林全：嚴辦奶粉聯合壟斷漲價
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》金泰均延長賽敲2分砲 台灣3戰全敗
- 經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！
- 農會賄選用這招 動用80名警調被識破
- 已婚婦女福音！桃市首創中醫助孕、養胎補助
- 小檔案》「老虎」中資色彩濃 小米是大股東
- 台幣重貶 台股收跌近百點 傳産全黑
- 若同時發射多枚導彈 專家警告：薩德不一定擋得住
- 貨車撞砂石車 逃逸外勞被拋出摔死
- 林明禎毀容！屍妝曝光超駭人
- 經典賽》驚！ 美國首戰輸給大聯盟爐主
- 經典賽》以色列9投車輪戰 擊敗荷蘭全勝晉級
- NBA》哈登單季失誤寫新高 爵士雙人組擊墜火箭（影音）
- 性侵女兒的女友 惡狼竟稱「自己是被害者」
- 多名會員遭約談 石門農會：非常遺憾
- 網球》印地安泉網賽 詹詠然偕瑞士公主開紅盤
- 美原油庫存續增 下週汽柴油可望降1到2角
- 經典賽》陳用彩撐2.2局 中國遭古巴擊潰
- 經典賽》南韓重砲挨頭部觸身球 潘威倫嚇壞（影音）
- 六月狂虧張書豪「 小」弟弟不如尪
- 屯區捷運 市府規劃大平霧系統
- 天車吊鐵製品突然脫鉤 工人雙手被壓扁送醫
- 女卡公車輪下 醫師路過相助仍不治
- 台北》新興市場修宿舍 變公宅招租
- 喝酒一秒變關公！ 醫師：和肝臟好壞無關
- 性侵逃犯趴趴走 吵架露餡遭逮
- 民眾放生政府收容?!林岱樺道歉滅火／「野保法」修法協商惹眾怒 2萬人連署抗議
- 隆恩圳親水空間規劃 民盼保留植栽
- 中國豪華郵輪公司調整航次 不再停韓國港口
- 經典賽》熱血！王鏡銘連3K宰制南韓打者
- 鐵改局擬整併 蕭美琴憂影響花東
- 瓜地馬拉兒童庇護所火災 至少19人喪生
- 逆子酒後持香爐弒母 桃檢依家暴殺人聲押
- 變性女被拖出圍毆 當街遭活活打死
- 防堵技術外流中國 傳東芝求售開出這些條件...
- 林郁方被毆、嗆「見一次打一次」 獲判賠12萬
- 規劃多年 龍潭行政園區波折不斷
- 經典賽》台灣隊愛吃「鍋貼」？ 10年來這9場都輸1分
- 醫病》青光眼不再是老人病 30歲輕熟女險失明
- 花蓮搜尋消防員 救難員落溪殉難
- 整治易淹水區 桃市斥資3300萬元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：聽到「這個」 吳敦義就毛骨悚然
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分