聽到「這個」 吳敦義就毛骨悚然

2017-03-09 21:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨主席候選人吳敦義今天下午到彰化縣農田水利會參加新春團拜，立委王惠美，議長謝典霖、前立委鄭汝芬、林滄敏、蕭景田等國民黨彰化政壇要角全員到齊。

吳敦義接受媒體訪問時，痛批民進黨不會執政，還推多元成家方案，聽到「同婚、多元成家」，他就「毛骨悚然」。

吳敦義說，民進黨執政，不會拚經濟，只會拚意識型態，搞一例一休，變成「萬事皆休」，拼「同婚法案」，還草草率率就通過立法院的委員會。

吳敦義反問記者，「你們知道什麼是同婚嗎？」，知道以後就會「毛骨悚然」，接近幾百年來的家庭倫理、制度，居然被這種「多元成家」打破，這哪裡是拚經濟！這是拚鬥爭、拚意識型態。

吳敦義強調，把軍、公、教、勞、農照顧好，就要拚經濟，把一千多億的勞退基金，好好的操盤，就能獲利，就能帶給全民福利，何需拚鬥爭。

吳敦義到場，受到支持者熱烈歡迎，他說，國民黨要重回執政，要有四個條件，第一是執政的民進黨不會執政，遭人民唾棄；第二是國民黨要強，有強烈的監督力量；第三是在野勢力要團結；第四是大家推出好的人選。

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