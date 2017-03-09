國民黨中常會更改選舉辦法 洪秀柱批違反信賴保護
2017-03-09 18:23
〔記者李立法／屏東報導〕國民黨中常會昨天通過新入黨或回復黨籍者可參選黨代表的資格由現行4個月延長為1年決議，引發基層反彈，黨主席洪秀柱今天以「憤怒」兩字來形容她對該決議的不滿，抨擊中常會違反信賴保護原則，籲請基層黨員給她力量，促使中常會懸崖勒馬。
國民黨萬丹鄉書記洪宗麒下午向來訪的黨主席洪秀柱表達對中常會該決議的不滿，強調黨代表選舉辦法今年1月早已公布在黨中央官網，許多有心為國民黨出力的年輕人，依照該辦法入黨，但中常會卻推翻原來的規定，引發基層相當大的反彈。
屏東縣黨部主委蘇清泉指出，在國民黨最低迷的時候，許多年輕人在地方黨工號召下，陸續於去年及今年初入黨，這些青年軍是國民黨的希望，也是一股改革的力量，他們遵照黨中央公布的選舉辦法行事，中常會卻剝奪他們參選的權利，連日來，縣黨部接獲許多來自青年黨員的強烈抗議，黨中央必須重視。
洪秀柱批評27位同意修改選舉辦法的中常委，辜負了黨員的信賴，她以「憤怒」來形容對中常會該決議的不滿，國民黨這種「宮廷文化」再不改變，如何能找回民心。
國民黨屏東縣黨部書記長林育先指出，中常會昨天雖通過新入黨或回復黨籍者可參選黨代表的資格由現行4個月延長為1年決議，但必須再召開一次中常會追認才能生效，此案影響深遠，已有不少黨代表參選人決定訴諸法律爭取權益。
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