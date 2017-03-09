洪秀柱訪台南開閉門會 市長人選藍營屬意這個人
2017-03-09 15:19
〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨黨主席洪秀柱今天下午造訪台南市議會，與國民黨市議會黨團召開閉門會議，對於未來台南市長人選，國民黨議員屬意採柯P模式，和無黨籍合作共推人選，其中，多位議員推薦已退休的前台南市警察局局長陳子敬，而陳的意願也高。
對於國民黨議員的建議，洪秀柱表示，她了解了。
這次座談會，洪秀柱表示，主要是和黨內同志針對黨務改革進行座談，「大家不要有過多的聯想。」對於黨主席選舉，她說，「大家公平競爭！」
國民黨團發言人、市議員蔡育輝轉述說，這次座談並未談及黨主席選舉，不過對於未來的台南市長人選及市議員選舉，不少黨內同仁都有提出建議。其中，市長人選，因台南屬於艱困選區，建議洪秀柱國民黨可比照民進黨台北的「柯P模式」，與無黨籍陣營合作，以民調來決定人選。
蔡育輝說，與會多位議員推薦無黨籍人員、已退休的前台南市警察局局長陳子敬，認為陳是適合的人選。
蔡育輝說，黨內同志多次跟陳子敬接觸過，他本身也接觸過4次，不過，陳子敬方面曾表達如果參選，希望能以無黨籍身分參選。黨內同志建議洪秀柱，希望國民黨能建立與無黨籍合作的機制。
陳子敬受訪表示，謝謝大家的好意，晚一點再看看，如果有適當的人選，就由他人參選，如果沒有，「我也有這樣的傾向。」他現在是無黨籍，未來如果參選，也希望是以無黨籍身分參選。
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