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反串喊拆「石岡一郎神社」 藍營網友未察覺喊支持

中正紀念堂存廢成為外界焦點。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-08  19:28

〔即時新聞／綜合報導〕有網友近日在藍營臉書社團「小辣椒洪秀柱後援會」發文，表示「為了防止中華民族被日奴皇民化，把石岡一郎的神社給拆掉好不好？」，不少社團成員直呼「好！」、「支持！」，但其實石岡一郎是蔣介石的日本化名，「石岡一郎神社」其實指的是中正紀念堂。

民進黨政府上台後推動轉型正義，今年為「228事件」70周年，民進黨政府擴大紀念，還要讓中正紀念堂去蔣化，中正紀念堂內的蔣介石公仔等相關商品日前就因此下架，中正紀念堂轉型草案也會在下個會期送立院，相關事件引發不少藍營支持者批評。

不過有名網友日前在藍營臉書社團「小辣椒洪秀柱後援會」發文，他表示：「為了防止中華民族被日奴皇民化，為了徹底根絕日本帝國主義復活的可能性，我們把石岡一郎的神社給拆掉好不好？」

社團內許多網友紛紛留言讚聲，直呼「拆除日本在台灣所有的東西」、「有什麼不可以？」、「拆日本鳥居神社全民支持」，不過有網友意識到石岡一郎其實是蔣介石的日本名稱，紛紛在其他搞錯風向的網友留言解釋，更有人表示「別中反間計！」。

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  • 有名網友日前在藍營臉書社團「小辣椒洪秀柱後援會」發文，呼籲把石岡一郎的神社給拆掉。（圖擷取自臉書）

    有名網友日前在藍營臉書社團「小辣椒洪秀柱後援會」發文，呼籲把石岡一郎的神社給拆掉。（圖擷取自臉書）

  • 有網友意識到石岡一郎其實是蔣介石的日本名稱，紛紛在其他搞錯風向的網友留言解釋。（圖擷取自臉書）

    有網友意識到石岡一郎其實是蔣介石的日本名稱，紛紛在其他搞錯風向的網友留言解釋。（圖擷取自臉書）

  • 專門kuso政治的網路紅人「難攻大士」在臉書發文「石岡一郎物語」。（圖擷取自臉書）

    專門kuso政治的網路紅人「難攻大士」在臉書發文「石岡一郎物語」。（圖擷取自臉書）

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相關關鍵字： 中正紀念堂 反串 石岡一郎 蔣中正 蔣介石 藍營
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