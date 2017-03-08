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前副總統李元簇凌晨辭世 享耆壽94歲

前副總統李元簇傳出今天凌晨4時辭世，享耆壽94歲！（資料照，記者何宗翰攝）

2017-03-08  10:51

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統李元簇傳出今天凌晨4時辭世，享耆壽94歲！

根據綜合媒體報導，前任李家官邸總管、現任海巡署桃園機動查緝隊長陳進丁今表示，李元簇晚年身體狀況不佳，已10天沒有進食；昨晚他呼吸急促，今天凌晨4時15分安詳過世。

李元簇曾任法官、政治大學校長、中華民國教育部部長、法務部部長、總統府秘書長，在李登輝執政時，擔任副總統，還曾被李登輝稱讚「好的副總統就是沒有聲音的副總統」；退休後則選擇隱居於苗栗縣頭份市，不過政界重量級人物如前總統馬英九、前總統陳水扁與親民黨主席宋楚瑜等，只要到苗栗，都不忘親訪或透過電話問候、請益。

對於李元簇辭世一事，總統府表示，總統蔡英文得知後感到相當不捨，除了向李副總統家人致上她的哀思、請他們珍重節哀外，也指示府內相關單位全力，協助家屬辦理後續治喪事宜。

府方指出，李前副總統出身司法界，歷任教育部長、法務部長，從政經歷豐富，90年代擔任副總統期間，全力輔佐當時的李登輝前總統，對國家貢獻卓著。

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  • 李元簇晚年身體狀況不佳。（資料照，記者劉信德攝）

    李元簇晚年身體狀況不佳。（資料照，記者劉信德攝）

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