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3億男案二審宣判 周玉蔻判賠郭董200萬、道歉

2017-03-07  16:53

〔記者楊國文／台北報導〕媒體人周玉蔻因質疑鴻海董事長郭台銘捐3億給國民黨台北市長參選人連勝文，遭郭求償千萬並要求登報道歉，郭還為此曾在雙手掌寫「忍」字出庭，強調為名譽而戰，周則反嗆郭「敬酒不吃，吃罰酒。」，高等法院認為周女僅轉述、未進一步查證，應負侵權責任，今下午判周須賠郭200萬元，並刊登道歉聲明。仍可上訴。

高院判決指出，周玉蒄發表的三億男言論，無異指摘郭台銘疑有違反政治獻金法所應科處的罰鍰行為，並挾其評論，使閱聽大眾容易誤認郭台銘是以捐贈鉅額政治獻金的方式，藉此圖謀不法利益，已貶損郭在社會評價和名譽權。

今下午4時，周玉蔻未出庭聆判，無法得知她對判決的看法。一審時也判周玉蒄應賠200萬元，並刊登道歉聲明，周當時說，一審判決結果出爐後，很多司法界朋友覺得錯愕，紛紛打電話給她說願意義務幫打二審官司，她可以成立一個律師二審上訴團，因為此案關乎到台灣新聞環境的健康發展。

本案的起因，台北市長柯文哲前年1月在電視節目受訪時，提及想拜訪某企業家，但對方說已捐了3億元給他的對手而拒絕，周玉蔻隨後在電視節目點名說「郭台銘，那3億元是不是你？」遭郭提告求償1000萬元並要求登報道歉。

台北地院為釐清真相，陸續喚柯文哲、立委柯建銘及郭台銘作證。柯文哲證稱，是柯建銘告訴他，捐3億給連勝文的人是郭台銘；柯建銘則證稱，自己沒這樣說，是柯文哲記錯；郭台銘則證稱，並沒有捐3億給連勝文，而是在郝龍斌擔任市長期間捐給台北市政府參加世博會。

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  • 3億男案二審宣判， 周玉蔻判賠郭董200萬、道歉。（資料照，記者羅沛德攝）

    3億男案二審宣判， 周玉蔻判賠郭董200萬、道歉。（資料照，記者羅沛德攝）

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