國台辦再嗆台獨 柯P：別動不動就恐嚇

2017-03-07 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日出席台北市輪狀病毒疫苗補助記者會，針對國台辦主任張志軍一席「台獨之路就是統一」的發言，柯文哲認為，中國身為世界大國，不要動不動就恐嚇。

綜合媒體報導，張志軍昨日在人大會議受訪時表示，「台獨之路走到盡頭就是統一」，且必定會對台灣社會、人民帶來傷害，付出相當龐大的代價。

針對張志軍的發言，柯文哲認為，雙方互相放話無助兩岸和平進程，僵持下去不是辦法，然而中國已經是世界大國，不用動不動就恐嚇台灣，或者派遼寧建繞來繞去，在這樣的情況下，「就不要怪台灣人抱美國大腿」。柯還提到，中國讓利台灣花了不少錢，但台灣仍往美國靠攏，為何台灣會這麼怕中國，應該是北京要去思考的問題。