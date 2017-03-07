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港媒爆台灣將買日本除役潛艦 國防部駁「沒這種事」

2017-03-07  10:29

〔即時新聞／綜合報導〕港媒日前指出台灣海軍及台船潛艦小組2月初密訪歐洲多國尋求潛艦技術，卻處處碰壁，台灣可能改為從日本購買潛艦，針對此事，國防部副部長李喜明反駁「沒有這種事」。

根據《中央社》報導，對於港媒對潛艦國造的相關報導，李喜明今日受訪時強調國防部有自己的計畫，相關工作都有按照計劃來進行，但不適合公開討論，強調坊間臆測都不正確。

香港《亞洲周刊》日前曾報導，台灣或許會以「買廢鐵」名義購買日本封存的「親潮」級和「春潮」級潛艦，由美方重新組裝作戰系統和其他電子設備後，再轉賣台灣。

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  • 香港《亞洲周刊》日前曾報導，台灣或許會以「買廢鐵」名義購買日本封存的「親潮」級和「春潮」級潛艦，國防部副部長李喜明今反駁此事。（資料照，記者黃耀徵攝）

    香港《亞洲周刊》日前曾報導，台灣或許會以「買廢鐵」名義購買日本封存的「親潮」級和「春潮」級潛艦，國防部副部長李喜明今反駁此事。（資料照，記者黃耀徵攝）

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