「若做不好我要買單」 小英籲不分區綠委多溝通

2017-03-06 17:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文上任即將滿一年，今中午邀民進黨不分區立委於總統府「便當會」。據與會者轉述，蔡總統會中除瞭解各立委上任狀況與關注議題外，還要求來自各專業領域的不分區立委多與各業界溝通，發揮意見領袖角色。蔡總統更提醒綠委們「好好做，珍惜羽毛」、「如果做不好，我要買單。」

蔡總統今與18名不分區綠委會談，立法院長蘇嘉全也與會。據轉述，有立委會中反應「一例一休」政策造成業界衝擊，如工程上的工期、成本都受到影響，對此，蔡總統表示已經工程會瞭解狀況。

據悉，綠委會中更對「原住民族傳統領域劃設辦法」是否納入私有地，有一番激辯。與會綠委對此立場分歧，並有綠委認為台灣地狹人稠、漢原混居，若將私有地納入規範，恐會加劇漢原間或原住民族間的衝突。對此議題會中沒有結論，蔡總統也未表達意見。

據轉述，蔡總統最後結語時還提醒綠委，若要處理的議題太多，尤其是對立較高的議題，恐會消耗社會能量，提醒綠委對爭議性議題應多做思考，多傾聽各界聲音。