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台灣亞協將改名「台灣日本關係協會」

2017-03-06  09:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼日本交流協會在今年一月改名為日本台灣交流協會後，台日關係更進一步。外交部長李大維今天在立法院表示，我國對日窗口亞東關係協會也將改名為「台灣日本關係協會」，全案已經呈報行政院，等待核定中。

日本在與台灣斷交以後，設立日本公益財團法人「交流協會」作為對台灣的外交窗口，惟當時由於我方希望使用「日華交流協會」，日方希望使用「日台交流協會」，雙方並無共識之下，該組織名稱便定為「交流協會」。交協去年底宣布，自今年起正式更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association），被視為是日台斷交後最大突破。

李大維今赴立法院外交委員會報告並備詢，業務報告中提到日台交協一事時說，日方此一調整反映了該協會在台工作的實質內涵，也顯現雙邊關係的正向發展動能。民進黨立委蔡適應質詢時問到，我方的亞東關係協會近日會議中是否提及改名計畫？李大維回答，亞協也將改名為「台灣日本關係協會」，全案已經呈報行政院，等待核定中，也是對日方調整的正面回應。至於我國駐日本的台北經濟文化辦事處是否改為台灣駐日辦事處等等名字？李大維則說，駐外館處改名需要雙方同意，我方與日本談過但是沒有進展，外交部立場是希望往「台灣駐日代表處」的方向推動，目前還在和日方洽談中。

羅致政則進一步建議，我方對美國的窗口北美事務協調會是否也有考慮連動更名？李大維對此則態度保守表示，此案並非優先次序在前面的議題，因為我方與美國之間有太多實質議題需要討論。羅致政則說，希望政府不要自我限縮，因為正如我國曾主動提案統一將駐外單位改名為台北駐處，說不定美方在等我們提案。（10:00更新）

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  • 立法院國防及外交委員會6日邀請外交部長李大維列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）

    立法院國防及外交委員會6日邀請外交部長李大維列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）

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