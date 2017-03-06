台灣亞協將改名「台灣日本關係協會」
2017-03-06 09:38
〔記者呂伊萱／台北報導〕繼日本交流協會在今年一月改名為日本台灣交流協會後，台日關係更進一步。外交部長李大維今天在立法院表示，我國對日窗口亞東關係協會也將改名為「台灣日本關係協會」，全案已經呈報行政院，等待核定中。
日本在與台灣斷交以後，設立日本公益財團法人「交流協會」作為對台灣的外交窗口，惟當時由於我方希望使用「日華交流協會」，日方希望使用「日台交流協會」，雙方並無共識之下，該組織名稱便定為「交流協會」。交協去年底宣布，自今年起正式更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association），被視為是日台斷交後最大突破。
李大維今赴立法院外交委員會報告並備詢，業務報告中提到日台交協一事時說，日方此一調整反映了該協會在台工作的實質內涵，也顯現雙邊關係的正向發展動能。民進黨立委蔡適應質詢時問到，我方的亞東關係協會近日會議中是否提及改名計畫？李大維回答，亞協也將改名為「台灣日本關係協會」，全案已經呈報行政院，等待核定中，也是對日方調整的正面回應。至於我國駐日本的台北經濟文化辦事處是否改為台灣駐日辦事處等等名字？李大維則說，駐外館處改名需要雙方同意，我方與日本談過但是沒有進展，外交部立場是希望往「台灣駐日代表處」的方向推動，目前還在和日方洽談中。
羅致政則進一步建議，我方對美國的窗口北美事務協調會是否也有考慮連動更名？李大維對此則態度保守表示，此案並非優先次序在前面的議題，因為我方與美國之間有太多實質議題需要討論。羅致政則說，希望政府不要自我限縮，因為正如我國曾主動提案統一將駐外單位改名為台北駐處，說不定美方在等我們提案。（10:00更新）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 解放軍將領嗆解放台灣 中國官媒切割：非軍方發言人
- 台灣亞協將改名「台灣日本關係協會」
- 諾魯總統將率團訪台 小英將軍禮相迎
- 參訪全球最美書店 花媽力邀日本蔦屋進駐高雄
- 北市都更案遭偷拆 內政部長：修都更條例補強
網友回應
熱門新聞
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 身障鎖匠改拿彩筆 開畫展「追光」
- 經典賽直擊》壓制荷蘭華麗打線的關鍵 尚武教頭：攻擊內角
- 社論》小心，別被大象踩到！
- HBL》南山連霸夢碎 松山復仇稱王
- 400台人 曾被騙到韓當車手
- 北韓失蹤御廚 現身平壤開店
- 鼓鼓籃球痴唱進HBL 夢想朝聖灌籃高手場景
- 愛子公主罹患厭食症 驚傳已達重症等級
- 鋒面、冷氣團來襲轉濕冷 18縣市強風特報
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 1世代路易打狗仔被捕 不滿女友被圍攻暴走
- 陳師孟：將彈劾黨國思想司法官
- 【愛讀書】 《河上柏影》
- 南市勞局助募款 昏迷越勞順利回家
- 3/6重要財經新聞一覽
- 我反對北宜直鐵 臉書號召鄉親響應
- 2/3釋憲門檻太高！司法院研擬降低
- 史前先祖 跳島大不易
- 北台灣持續陰冷至週三 吳德榮：低溫下探13度
- 曹西平向辛龍喊話 「坦白從寬抗拒從嚴」
- 1分鐘看完台灣100年審美觀 你最喜歡哪個美好年代？
- 高尺怪「蛋」！牛棚藏地下室
- 管囚17年 林文蔚畫出監獄百態
- 小檔案：台灣藜
- 學好媽媽的語言 吳繁榮獎助台灣之子
- 《美女與野獸》同性戀惹議 俄反同議員促禁映
- 三條村上百人跪求 白沙屯媽來了
- 麥當勞可樂特別好喝？達人：水質到冰塊都是關鍵！
- 「文林苑」釋憲案 司改會議當教材
- 北市註記同性伴侶 5月起可申請社宅
- 賞美景美食、無被搶風險─里約烏爾卡
- 美田納西爆發禽流感 7萬隻雞將被撲殺
- 小賈當人體高爾夫球座 險被紅髮艾德打爛帥臉
- 台北家暴地圖曝光！高風險區打破主觀經驗
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 挺川大遊行 與反對者爆流血衝突
- 川普指控大選竊聽 歐巴馬斥完全不實
- 陳定庵邀爸媽「玩皮」 圓創業夢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣亞協將改名「台灣日本關係協會」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分