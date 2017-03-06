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解放軍將領嗆解放台灣 中國官媒切割：非軍方發言人

中國原解放軍南京軍區副司令員王洪光於3日嗆聲說，若美國在台灣部署薩德系統「就是解放台灣之時！」，但這番言論卻遭中國官媒切割。（圖截自網路）

2017-03-06  07:33

〔即時新聞／綜合報導〕近來美國在南韓部署薩德飛彈系統，引起中國對南韓祭出強烈的反制措施，原解放軍南京軍區副司令員王洪光更於3日嗆聲說，若美國在台灣部署薩德系統「就是解放台灣之時！」，但這番言論卻遭到中國解放軍官媒切割。

中國解放軍官媒《中國軍網》於4日刊出一篇標題為「別過度解讀王洪光委員的硬話」的專欄文章，內文提到「王洪光是個有個性的軍人，對於台灣問題，一直非常關注，也發表了不少讓某些人"不適"的硬話，在輿論場也受到過各種各樣的批評」

內文還說「對王洪光委員的講話，不必大驚小怪，也不必過度解讀，他不是軍隊的新聞發言人，可以理解是他個人的觀點。對他的話也不能掐掉前提、斷章取義，只拋出部分觀點來瞎議論、亂炒作」

最後文末寫到「可以把王洪光委員的話，理解成警告。底線，底線，底線，重要的事情說三遍。王洪光委員的"硬話"到底是不是"嘴炮"，就讓時間來檢驗吧」

相關連結請見/b>

別過度解讀王洪光委員的硬話

專欄內文提到「對王洪光委員的講話，不必大驚小怪，也不必過度解讀，他不是軍隊的新聞發言人，可以理解是他個人的觀點」（圖截自中國軍網）

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