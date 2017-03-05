談扁案、郭瑤琪案 陳師孟：會還人民公道

綠色逗陣5日舉行「找回監察院的存在感－從司改國是會議說起」座談會，監委補提名人陳師孟（左）、凱達格蘭學校校長金恆煒（右）等人與談。（記者廖振輝攝）

2017-03-05 23:25

〔記者楊淳卉／台北報導〕監察委員補提名人、前總統府秘書長陳師孟今出席活動時指出，若他的監委人事同意權案通過，也能在監院找到志同道合的人，對於前總統陳水扁及前交通部長郭瑤琪等官司的程序不正義，他會「做一些心目中認為應該還給人民一個公道的事情」，他並直言「不然我這樣七老八十，我還跑去做這種事情，所為何來」。

陳師孟今日出席「找回監察院的存在感－從司改國是會議說起」活動指出，他雖主張應廢除考試權與監察權，但對歷經國民黨半世紀威權統治的台灣來說，監察權非常重要，還能「廢物利用」發揮彈劾功能，讓黨國思想的司法官不能像過去無法無天。

陳師孟提到，司法官講究獨立辦案與自由心證，是公務體系中非常特別的一群，但這些特色也可能會被濫用。經過國民黨長期統治及洗腦教育後，獨立辦案或自由心證等詞彙，反而成為服從黨國威權思維司法人員的「意識型態的包裝紙」，這些人可以不負責任，成為威權的打手或幫凶，且不受到節制。

陳師孟直指，威權時期下的司法官掌握台灣超過辦個世紀，現司法「辦綠不辦藍」情況仍持續發生，如法官對國民黨產護航，司法繼續擔任國民黨的打手與阻止轉型正義的防線，「難道要讓他們繼續下去嗎？」

陳：廢監察權前應先滿足這三個條件

陳並表示，他贊成廢除考試權及監察權，但廢監察權前應滿足三個條件，他接著哽咽指出，台灣應立「除詬法」，將迫害陳水扁、郭瑤琪等綠營政務官的法官與檢察官趕出司法體系，「如果沒有得到應有的懲罰，真的死不瞑目」，如同東德政府倒台後，很多不肖的檢察官、法官都被趕出，終身不能錄用。

陳師孟說，第二個條件為建立陪審制，以陪審員的同理心代替法官的自由心證；最後是法官由民選產生，取代由政府篩選；當司法成為健康的體制，監察權就可退場，監察院也可廢除。

此外，針對司法院日前回應陳師孟批評，指「對於政治敏感案件，不應用粗疏的印象與政治的思考，逕將其歸咎於黨派操控、特定意識形態」等語，陳師孟受訪時則進一步批評，坊間有許多對個案的質疑，司法院卻未對任何個案做出一點回應，只把理論上司法官應該中立、獨立、清明重述一次，對他來說毫無說服力。

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