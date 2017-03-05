郝龍斌：青年接班國民黨才有希望
2017-03-05 12:45
郝龍斌拋青年政見，青年接班、國民黨才有希望。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕宣布參選國民黨主席的副主席郝龍斌，今天近午參加桃園市蘆竹區青工會會長交接典禮，他再拋青年政見，強調未來黨中央、地方黨部，都會以青年為核心，要完成整個青年的接班跟世代交替，這樣國民黨才會有希望。
郝龍斌說，最近他特別開了一個青年政策說明書，首先參選要取消連署，廢除所有連署門檻的規定，降低年輕人、新人參政的門檻；未來黨部要盡可能用45歲以下的年輕人，在4年內，讓國民黨一半以上的一級主管必須45歲以下，全面年輕化。
郝龍斌還說，青年除了要給他們機會、平台以外，更重要，未來政黨補助金，要撥10分之1，專款專用來輔導、培養年輕世代，只有這樣黨才有希望，國民黨才有希望，台灣才有希望。
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