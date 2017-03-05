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「屠殺記憶」布條浮現愛河 年輕世代追思二二八

基進黨、高雄17八社在愛河上懸掛記憶屠殺布條。（記者王榮祥攝）

2017-03-05  11:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕由基進黨、高雄17八社共同發起的高雄大屠殺70週年追思會，上午在高雄市歷史博物館前舉行，會後並在愛河上懸掛「屠殺記憶、記憶屠殺」白布條，追悼二二八受難者、也控訴這場發生在高雄的屠殺行動。

受邀出席的台灣南社社長張復聚表示，以前多是老一輩才會追思二二八、才會注意歷史真相，本來有點擔心幾十年後，沒人會再知道這一切，很開心看到有年輕人願意關心台灣歷史，期待更多年輕人一起關懷台灣的一切。

基進黨、高雄17八社都是年輕人為主的政黨與社團，參與今日活動的團體還有高雄市關懷台籍老兵文化協會、台灣羅馬字協會、台灣南社、高雄好過日、屏東青年願景屏台發展協會、台灣轉型正義協會、台文戰線。

追思會先在高雄市歷史博物館前舉行，透過歷史現場（高史博前身為高雄市政府、二二八屠殺現場之一）闡述活動主軸，與會人士陸續發表想法，同時緬懷為和平犧牲的前輩。

基進黨發言人顏銘緯指出，想透過追思會呼籲政府找出二二八元兇，把蔣介石、彭孟緝定為元兇與負責人，並應更改帶有屠殺者姓名的道路名。

17八社學生黃柏翔主張，應增加課本台灣史比例與二二八事件內容，讓學生更瞭解時代樣貌。

高雄好過日負責人陳信諭說，透過理解歷史，將我們從過去威權禁錮中解放，台灣才可能邁向更好階段。

年輕世代在高史博前追思二二八。（記者王榮祥攝）

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