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東南客運因氣爆車損提國賠 一審判市府賠64萬餘元

2017-03-04  16:06

〔記者黃建華／高雄報導〕發生在2014年的731高雄氣爆事件，儘管災區早已完成重建，但餘波盪漾，東南客運公司一部客運車也在氣爆案中毀損，去年提告國賠向高雄市政府求償，高雄地院一審近日判市府敗訴，應賠64萬4千餘元。可上訴。

2014年7月31日的高雄氣爆事件，造成32人罹難、3百多人輕重傷，連同大小財損共3千多人受災，多數受災戶透過市府對李長榮化工等代位興訟求償，不過仍有15人對市府提告國賠，法院去年陸續判市府敗訴。其中，楊姓災民因汽車毀損提告求償10萬元，高雄簡易庭判賠4萬元，市府上訴後高雄地院認為上訴無理由，判市府敗訴定讞，成為首宗確定案件。

高雄市政府在氣爆事件，雖主張禍首是李長榮化工，並要受災戶簽署代位興訟求償。不過，高雄地院認定，氣爆發生原因是包覆在排水箱涵內的四吋管線，因長年懸空鏽蝕破損，管內的液態丙烯外洩導致；排水箱涵為公共設施，本不應包覆管線，市府設施有問題，在相關公共工程設施管理有欠缺，應負責國賠。

而東南汽車客運公司因氣爆發生時，一部客運車受損，修理花60幾萬元，加上營業損失，去年也向市府提告求償150幾萬元，但高雄地院近日審結，認定東南客運案發後有調度其他車輛支援，無法證明有營業損失，只判市府應賠東南64萬4千多元的修車費用。

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  • 高雄氣爆事件讓許多災民餘悸猶存。（資料照片）

    高雄氣爆事件讓許多災民餘悸猶存。（資料照片）

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